Luli tendrá su propio reality junto a su hija Matilda

Luli se convertirá en madre primeriza, gracias al método del alquiler de vientre.

Aún negocia

“Este proyecto me lo trajo mi representante a mitad de año cuando él no sabía que iba a ser mamá. Yo tenía el tema muy hermético todavía y nadie sabía nada. Él me ofreció para hacer uno mío como figura y no sabía en ese momento cómo decirle que iba a ser mamá. Pero bueno después salió a la luz todo mi tema y ahí le conté la situación y me dijo si me animaba a hacerlo con la bebé. Lo fui procesando y de a poco me animé”, aclaró Luli en diálogo con Primicias Ya.

Además, destacó que todavía no sabe qué nombre le van a poner al programa y que están negociando el canal en el que se emitirá. “No puedo decir nada por el momento”, dijo la modelo.