Macedo y Urtubey, ¿en la dulce espera?

A un año y semanas de su boda “gaucho-chic” en Salta, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, gobernador de esa provincia, estarían a punto de convertirse en padres, un sueño que la actriz de 42 años persigue hace tiempo. Si bien hace unos días el mandatario desmintió que estuvieran en la dulce espera, Rodrigo Lussich contó en Confrontados que la ex de Facundo Arana se sometió a “un tratamiento de fertilidad que habría dado sus frutos, con los consabidos cuidados que las parejas suelen tener siempre que se trata de anunciar un embarazo”. “Y más cuando se trata de una madre primeriza que ha hecho un esfuerzo importante porque no tiene una edad fácil para este tipo de cosas”, agregó Lussich, quien aseguró que los allegados de la actriz no lo desmienten.