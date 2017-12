Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció exultante “una victoria aplastante” en las elecciones municipales del domingo, en las que los principales partidos de la oposición no se presentaron y la abstención fue muy alta. Maduro celebró la victoria del chavismo en “más de 300” de las 335 alcaldías y luego envío un mensaje a los partidos que no se presentaron: “Quien no haya participado y haya llamado a boicotear las elecciones no podrá participar nunca más”.