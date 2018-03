“No me conocés Malena, es mentira. Si nos vamos a poner así yo me pongo en otro lugar. Malena, si yo hubiera sido Jorge Rial, no me lo hubieras dicho. Si yo hubiera sido varón Malena no me hace eso. Estoy segura”, declaró la conductora, recordándole a Pichot su paso por Intrusos, en el que no le hizo frente al periodista chimentero, que en más de una oportunidad agredió verbalmente a una mujer.

Anteriormente, la conductora explicó con lujo y detalle porque pidió terminar con el móvil: “El punto en el que pido que me corten el móvil es cuando pasa el chico con el pito parado por atrás... Yo tengo 46 años, y cuando ella le hace una seña para que pase, y él pasa dos veces, dije 'me están boludeando. Son las cuatro de la tarde'... La nota fue difícil desde el minuto uno, la remé y le puse onda. Pero después también lo boludeó a Gonzalito (Rodríguez)”, relató.

Por último, Maju contó que su incomodidad se vio asociada a la delicada temática que estaban abordando y la "soberbia" con la que Pichot hablaba. “Estamos todo el tiempo pidiendo respeto, y cuando estamos dos mujeres frente a frente, una boludea a la otra. No me parece que esté bien. Y estábamos hablando de violencia de género, del lugar que ocupan las mujeres. No era un móvil para joder”, cerró.

