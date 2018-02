Malditos celos estúpidos

Por lo que los celos estúpidos es una mezcla de envidia, inseguridad y torpeza. La expresión se aplica, para el caso de la app del delito que desarrolló la OPTIC con fi scalía y que la Policía no ha implementado.

Más allá del acostumbrado silencio oficial de la jefatura, a la que no le gustan los cuestionamientos y/o consultas por temas que no sean de los que ellos quieren hablar, una práctica muy poco democrática, de la App se sabe que no la quieren implementar por celos o envidia porque no la desarrollaron ellos.

Lo más absurdo de todo, es que la App fue presentada en un evento de tecnología en noviembre pasado en Villa La Angostura y por la misma se mostró muy interesada el gobierno nacional, el uruguayo y varias policías del país.

Incluso, el Consejo Federal de Mordenización, que está integrado por Rodolfo La te, titular de la OPTIC, ha visto con muy buenos ojos esta aplicación que incluso fue patentada. Sin embargo, acá la Policía la ningunea a pesar de que debiera velar por contar con los mejores recursos humanos y tecnológicos para combatir el crimen y ser más expeditivos.

Ahora, nos preguntamos: si la Policía no es un ente autárquico, ¿por qué no instrumenta una App desarrollada por el gobierno? ¿Hay tanta necedad en la Policía como para no implementar tecnología que es últil? Y si en verdad algo no está bien con la App, ¿por qué no sale la Policía a explicarlo? En fi n, ocultar las cosas no ayuda a la transparencia que pregona el Gobierno provincial