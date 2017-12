Mariana Fabbiani retó en vivo a Martín Ciccioli

“Eso no es un consuelo, Martín”, replicó Mariana Fabbiani, y el invitado sumó: “¿A vos te parece que estando yo presente acá, después de todo lo que acabo de contar, tenga que aguantar que vos me estés diciendo en la cara que evolucionamos, que estamos mejor? Me parece desubicado e irrespetuoso de tu parte”.

“Que pase una sola vez ya habla de que está sucediendo. No estamos debatiendo si evolucionamos o no”, agregó la conductora, tratando de poner paños fríos.

“Yo quería un mano a mano con vos”, le dijo Sierra a Fabbiani, y enseguida saltó Ciccioli: “Es discriminación al revés”. Visiblemente molesta, la conductora recogió el guante y expresó: “No, Martín, estás equivocado. Acaba de vivir una situación muy sensible”. “Yo también viví situaciones”, se defendió el periodista, a lo que Fabbiani contestó con ironía: “Si querés, ahora hacemos una nota con vos. No sé qué decirte. Él necesita en este momento otras palabras”.