Mató a su novio al tratar de hacer un video viral

“Pedro y yo vamos a grabar probablemente uno de los videos más peligrosos de la historia. ¡Su idea, no mía!”, advirtió Monalisa Perez a sus seguidores antes de la tragedia. Efectivamente, la pareja de Minnesota no midió los riesgos al planear su maniobra. La idea era disparar con una pistola al pecho de su novio a menos de medio metro de distancia. Por si fuera poco, Pedro Ruiz, de 21 años, se protegería apenas con un libro, como si fuese un chaleco antibalas. En su declaración la chica explicó que Pedro llevaba semanas mostrándole cómo en unas pruebas las balas no habían atravesado las páginas de ningún libro. Según las autoridades, la joven, que está embarazada de su segundo hijo, montó dos cámaras en la escena para captar diferentes ángulos.

“Siempre buscaba el riesgo y dar un giro peligroso a todo lo que hacía”, contó una amiga del fallecido al periódico Star Tribune, y recordó la vez en que se arrojó a una piscina desde el techo de la casa. Perez fue liberada con una fianza de 7 mil dólares. Los cargos (homicidio en segundo grado) pueden significarle una condena de hasta 10 años.

En su canal de Youtube, donde la pareja aparece haciendo bromas y acciones arriesgadas, la joven había soñado con tener una audiencia mayor. “Imagina cuando tengamos 30.000 seguidores”, aventuró en uno de los videos. La pareja usó una pistola Desert Eagle para el truco fatal, descrita por vendedores como “una de las armas semiautomáticas más poderosas del mundo”. El impacto mató inmediatamente a Ruiz.