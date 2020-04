"Me despierto pensando que tengo los síntomas"

El concejal por Unidad Ciudadana contó a LMNeuquén: "Estoy bien, no tengo ningún síntoma confirmado”. Es que desde el pasado 2 de abril, cuando se realizó la última sesión del Deliberante, su vida giró como la del resto de los integrantes del cuerpo legislativo.

Allí participaron los siete concejales. En esa reunión estuvo presente un hombre que era portador del virus e hijo de quien en la madrugada del martes muriera a causa del COVID-19. “El domingo, me estaba yendo al supermercado, tocaba hacer las compras, cuando me sonó el teléfono y me tuve que quedar. Me avisaron que el padre de un colega tenía el virus y yo había estado con un familiar directo”, contó el edil.

"Fue muy seguido todo, el domingo me confirmaron que el padre de mi colega tenía el virus, el lunes que mi colega había dado positivo y el martes que el señor había muerto", desarrolló el concejal.

En medio de ese relato, a Stuardo se le nota seguro: “Yo estoy muy tranquilo porque ese día, y como todos, tomé los recaudos. La distancia, no saludarnos y esas cosas que muy bien nos recomiendan”. Aunque minutos más tarde se sincera: “No le voy a mentir, cuando me despierto a veces siento los síntomas. El dolor de cabeza o la tos. Pero luego, me doy cuenta que es el miedo por haber estado tan cerca y me autoconvenzo de que no. De que no lo tengo”.

“La verdad es que hay que estar fuerte de ánimo y con las defensas altas, si pienso que lo voy a contraer eso bajaría mis defensas”, dice Teodoro y arma su teoría: “Al parecer todo esto comenzó en un asado. El padre de mi colega cumplía años y lo festejó en medio del aislamiento y bueno… se propagó muy rápido”.

Lo cierto es que cuando el médico lo llamó para confirmarle que el familiar de su colega había dado positivo, él "le pidió poder hacerse un test para quedarse tranquilo". "Me dijo que no tenían la capacidad de mandar muestras, que solo se la hacían a quienes tenían síntomas", detalló.

Por su parte, y en medio de la explicación de por qué se propagó tan rápido, Stuardo describe: "Nos fuimos enterando que los jóvenes compraban su botellita y se juntaban en alguna casa, violando la cuarentena ”, y asume: “Acá en el pueblo estábamos muy tranquilos, pensábamos que nunca iba a llegar, aunque desde la parte política tomamos medidas al respecto”.

Teodoro sigue hablando y de fondo se escuchan voces y gritos. “Tengo una nieta de cuatro años y entiende. Ella sabe que no puede salir a la calle, que nosotros cuando salimos a comprar no saludamos a nadie y mantenemos la distancia. Tiene cuatro años y comprende la situación”, aseguró.

El futuro de Loncopué

“Estoy seguro que la ciudad va a seguir cerrada hasta después del 12 de este mes. Y lo que creo es que hay que hacerlo una y esperar que el virus cumpla los ciclos de 15 días para analizar bien, el progreso y así poder frenarlo”, aseguró Stuardo y desde su rol político intenta dejar un mensaje claro: “Hay que cumplir la cuarentena, por más que suene repetitivo, hay que hacerlo. Cuidémonos entre todos”.

