"Los detectados son contactos de los dos que lamentablemente fallecieron y en función de la recepción de los resultados de ayer (miércoles), se aumentó la cantidad de contactos porque se aumenta la cantidad de contactos de estos contactos, entonces eso amplía el abanico de personas que hay que testear", indicó Rey a LMN.

El momento de realización del hisopado a esas personas dependerá del día en que hayan tenido contacto con los positivos ya que si fue muy reciente, el resultado podría dar negativo. "Estamos testeando cuatro días después del último contacto como para que dé tiempo a que dé positivo, porque si es muy temprano puede dar negativo. Tenemos un protocolo armado de cuándo hay que tomarle la muestra a cada persona", aseguró la profesional.

Rey indicó que la metodología de testeo a personas asintomáticas también se realizó a los positivos de Loncopué y que, de hecho, la mayoría aún no presentan síntomas. "La gran mayoría no tiene ningún sintoma o síntomas muy leves. Son contactos, la gran mayoría, asintomáticos que se detectaron justamente porque estamos en una búsqueda activa. No testeando cuando tienen síntomas sino antes", recalcó.

"La estrategia es contener y para contener necesitamos detectar la mayor cantidad o todos los positivos posibles para garantizar su aislamiento y, de esa manera, intentar cortar la cadena de transmisión en la localidad", concluyó Rey.

LEÉ MÁS

Ola de contagios de Covid-19 a partir de un asado: cierran todo Loncopué por cuatro días

Bloquearon Loncopué por la ola de contagios de coronavirus tras un asado en la cuarentena

Loncopué: creen que un asado en plena cuarentena fue el disparador del contagio