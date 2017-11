Mina Bonino, la nueva panelista hot de Intrusos

Tras la grata sorpresa que se llevó al enterarse sobre su confirmación en el ciclo, Mina expresó: “Había visto el tuit de Ángel y no sabía nada, porque si bien estaba la posibilidad, no había nada oficial. Pero recién me lo acaba de confirmar Jorge Rial. Intrusos es uno de los programas más vistos y yo estoy todavía empezando en el medio. ¡Para mí es increíble!”.

Pollito

Hace tres semanas, Bonino tuvo la prueba de fuego como panelista de Rial y reveló que se sintió a gusto con la experiencia: “Me sentí muy cómoda. Ya había trabajado con Jorge, en A24 hacíamos un pase muy divertido. Con Adrián Pallares trabajé en Desayuno americano y con Marcela Tauro trabajo todos los días, soy como su pollito. Marcela es una mina muy generosa que siempre te integra. A los demás chicos los conocía del canal y en ningún momento me sentí incomoda. Yo soy una mina que igual tiene pocas pulgas, y si me hubiese sentido incómoda, lo habría hecho notar. Soy chica pero no ingenua”, contó.

Otro que se sumará al panel de Intrusos -que no registrará bajas- es Mariano Caprarola, el productor de moda del momento que es parte de La jaula de la moda, programa conducido por Horacio Cabak.