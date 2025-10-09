Accidente en pleno partido: la trágica lesión de un futbolista que podría cambiar su vida para siempre

Samuel Asamoah, jugador togolés de 31 años, fue empujado por la espalda por un rival en un encuentro de la segunda división de China.

Un futbolista que se desempeña en la segunda división del fútbol de China podría quedar discapacitado de por vida luego de golpear su cabeza en forma violenta contra una valla publicitaria en medio de un partido.

Así lo anunció Guangxi Pingguo , club en el que juega el togolés Samuel Asamoah . En un comunicado oficial, luego de conocerse los resultados de los exámenes médicos, la entidad precisó que el jugador africano sufrió " una dislocación y fracturas de (diferentes) vértebras cervicales , así como un bloqueo vertebral", acompañado de " una compresión nerviosa ".

"Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada", remarcó la entidad de la ciudad de Liuzhou sobre el futuro del futbolista que disputó seis encuentros internacionales con la selección de Togo.

En esa dirección, sin entregar mayores detalles, añadió: "Samuel Asamoah se encuentra recuperándose de la operación y su estado es estable".

De momento, solo se sabe que el deportista fue operado "con éxito" el pasado miércoles en un hospital de Nanning, indicó el club en su más reciente comunicado.

Un choque con terribles consecuencias

Las imágenes de la transmisión televisiva, que luego del incidente se viralizaron rápidamente en las redes sociales, muestran cómo Asamoah intenta cubrir una pelota que estaba por salir por la línea lateral.

En ese momento, un jugador de Chongqing Tonglianglong, el equipo contrario, llega a toda velocidad y lo embiste por la espalda, de manera innecesaria. La fuerza de ese impacto envió al africano contra los carteles, con la mala fortuna de que ni siquiera pudo poner los brazos para amortiguar el impacto y dio de lleno con la cabeza.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk.

Lo insólito es que Zhang Zhixiong, el mediocampista del Chongqing Tonglianglong que lo empujó, apenas fue sancionado con una tarjeta amarilla.

Quién es Samuel Asamoah: de Qatar y Bélgica hasta China

Asamoah, de 31 años y con un valor de mercado de 150 mil euros, según sitios de estadísticas, construyó la mayor parte de su carrera en Bélgica antes de mudarse a en 2024 a China, donde de acuerdo con las mismas fuentes disputó 23 partidos y convirtió un gol.

Sus primeros pasos vinculados con el fútbol profesional los dio en la Aspire Academy, un centro de alto rendimiento de Qatar dedicado a la formación de jugadores.

Luego formó parte de KAS Eupen, OH Leuven y Sint-Truioden, en Bélgica; y FC U Craiova, en Rumania; hasta que desembarcó en China a través de QD Red Lions, paso previo a su llegada a Guangxi Pingguo.