Conmoción en México: asesinaron a balazos al cantante de una popular banda de música regional

Un brutal crimen sacudió recientemente a México al confirmarse que Ernesto Barajas , cantante de una popular banda de música regional llamada Enigma Norteño , fue asesinado a balazos en un suburbio de la ciudad de Guadalajara . Según informó la Fiscalía de Jalisco, el artista fue atacado en un estacionamiento por dos personas que circulaban en una motocicleta en el municipio de Zapopan.

Junto al también compositor y empresario de 38 años se encontraba otro hombre, que también fue asesinado , mientras que una mujer que también estaba en el lugar fue herida de gravedad.

La escena del crimen fue acordonada por la Policía municipal y la Fiscalía estatal y peritos forenses se dedicaron a recolectar evidencias. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, se abrió una investigación para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

En principio, los investigadores no descartan que pudiera tratarse de un caso de ajuste de cuentas.

El músico estaba a punto de cumplir años, el próximo 16 de septiembre, y recientemente, el pasado 10 de agosto, había presentado en sus redes su último tema, llamado "Hello Kitty”, en colaboración con Edgardo Nunez. .

Cancelaciones de shows y amenazas narco

Enigma Norteño, que tiene más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 3.5 millones de seguidores en redes sociales se formó en 2004 de la mano de Barajas.

Luego, ganó terreno en la escena de la música regional mexicana a través de un género conocido como “narcocorridos”, con canciones que eran adjudicadas a miembros de poderosos cárteles, pese a que el cantante siempre negó mantener vínculos con los narcos.

Hubo, por caso, temas destinados a Iván Archivaldo Guzmán, hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán y conductor de Los Chapitos, o al líder de La Mayiza, una fracción del Cartel de Sinaloa enfrentada con ese primer grupo.

En ese marco, las amenazas no demoraron en llegar. A mediados de 2023, por ejemplo, Enigma Norteño tuvo que cancelar un show en Baja California, en el noroeste mexicano, por una supuesta advertencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirse protegido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte CJNG [sic]”, le escribieron en una pancarta denominada “narcomanta”.

Además de su trabajo como cantante, Barajas llevaba adelante un podcast llamado "Puntos de Vista", donde entrevistaba a personalidades del género.

El triste antecedente del Grupo Fugitivo en México

A fines de mayo, cinco integrantes del Grupo Fugitivo, una banda con cierta popularidad en el circuito local del norte de México, fueron secuestrados y posteriormente asesinados antes de presentarse en un evento privado en la colonia Riveras del Río, en la ciudad de Reynosa.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó en esa oportunidad que detuvieron a nueve sujetos sospechados de llevar a cabo los asesinatos.

Según pudieron comprobar, todos pertenecían a una célula criminal del grupo delictivo Cartel del Golfo, fracción "2 metros", que tiene su rango de operación en la ciudad de Reynosa.