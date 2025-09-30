Donald Trump lanzó un ultimátum a Hamas tras su plan de paz para Gaza: "Tienen tres o cuatro días"

El presidente de EE.UU. presentó un plan para resolver el conflicto en Gaza y advirtió que no esperará indefinidamente la respuesta del grupo islámico.

Tras firmar su plan para Gaza, Donald Trump le dio un ultimátum de tres o cuatro días a Hamas.

La crisis en Gaza sumó un nuevo capítulo tras la presentación del plan de paz impulsado por Donald Trump y apoyado por el gobierno de Israel. El mandatario estadounidense fue categórico y le dio un ultimátum a Hamas , al afirmar que solo esperará “tres o cuatro días” por una respuesta.

En tanto, desde la organización islámica advirtieron que necesitan más tiempo para analizar la propuesta , lo que eleva la tensión en un escenario ya marcado por la incertidumbre y la presión internacional.

El plan contempla un alto el fuego , la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas , el desarme de Hamas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza.

El ultimátum de Donald Trump a Hamas

Trump volvió a hablar del conflicto que sacude a Gaza desde hace casi dos años y dijo que Hamas aún debe dar su respuesta. “Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días”, dijo a los periodistas cuando se le preguntó sobre los plazos. El magnate republicano advirtió después de que, si Hamas no acepta su propuesta, “lo pagará con el infierno”.

Según el proyecto, el propio Trump dirigirá una autoridad de transición, en la que estará acompañado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair. Países árabes y musulmanes, incluyendo los mediadores Egipto y Qatar, aplaudieron los “esfuerzos sinceros” por alcanzar la paz tras casi dos años de una devastadora guerra.

Donald Trump, y Benjamin Netanyahu.

Trump anunció su plan el lunes en la Casa Blanca, tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, ya está evaluando el plan estadounidense de 20 puntos, informó una fuente palestina bajo condición de anonimato.

Qatar indicó que Hamas lo está examinando “de manera responsable” y anunció una reunión por la noche con el movimiento palestino en presencia de Turquía.

La respuesta de Hamas

El grupo palestino Hamas inició este martes una serie de consultas con su liderazgo político y militar sobre el plan de paz presentado por el presidente estadounidense y la respuesta puede tardar “varios días”, informó una fuente de la formación islamista.

Soldados israelíes operando en la Franja de Gaza contra Hamás Soldados israelíes operando en la Franja de Gaza contra Hamás FDI

“Hamas comenzó este martes a estudiar el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, tanto dentro de sus estructuras de liderazgo como con otras facciones palestinas”, indicó una fuente del grupo bajo condición de anonimato, que confirmó la recepción anoche de la copia del plan.

Agregó que el movimiento inició hoy “una serie de consultas con su liderazgo político y militar, tanto en Palestina como en el extranjero, y que presentará una respuesta nacional”, algo que podría tardar “varios días debido a la complejidad de la comunicación entre los miembros del liderazgo y el movimiento, especialmente tras la agresión israelí en Doha”.

La fuente hizo referencia al ataque del 9 de septiembre contra una delegación negociadora de Hamas en la capital catarí.

El informante insistió en que la formación quiere “alcanzar un acuerdo integral para detener la guerra y la agresión, garantizar la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, poner fin al bloqueo impuesto desde 2007 y reconstruir la Franja”.