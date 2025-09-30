Desfile NAM en 17 fotos: el glamour en un lugar inédito de la ciudad

Este martes se llevó a cabo un evento, organizado por el Alto Comahue Shopping, pero en una sede novedosa para una actividad de estas características.

Esta nueva edición del Neuquén Alto Moda ( NAM ) llevó todo el glamour a un lugar inédito hasta ahora como es el Polo Científico Tecnológico de la capital neuquina, que fue organizado por el Alto Comahue Shopping .

Desde la organización indicaron que se eligió "un espacio innovador y de vanguardia" como el Polo Tecnológico como "escenario disruptivo para vivir la experiencia de la moda".

Las modelos desfilaron por la pasarela del flamante edificio nueve reconocidas marcas como son Jazmín Chebar, Akiabara, Rapsodia, Tucci, Las Pepas, Melocotón, Portsaid, Caro Cuore y Lovely Denim. Además, fueron maquilladas por Rouge y peinadas por La Compañía.

Participaron unos 200 invitados, entre clientas destacadas, influencers regionales, funcionarias y la asesora de imagen Nina Caram desde Buenos Aires, quienes disfrutaron parte de una noche exclusiva.

NAM es el gran encuentro de moda de la ciudad desde 2022, y en esta nueva edición pudo celebrar el talento, la creatividad y el estilo en un entorno innovador.

