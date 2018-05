Nadie discute al Huevo Acuña

Somos millones de técnicos. Millones de visiones, de emociones, de estrategias, de polémicas. Millones de voces marcándole a Sampaoli a quién tiene que llamar, qué jugadores no pueden jugar un Mundial y cuáles tienen que estar sí o sí. Si hay hasta quienes discuten a Messi y le dicen “pecho frío” desde el sillón, lesionados porque les tiró el aductor al correr la mesa del living, cómo no dimensionar lo que consiguió el neuquino Marcos Acuña en estos últimos meses. En un momento de dudas, con nombres en danza y críticas a jugadores que fueron héroes albicelestes como Mascherano, el Huevo tiene un consenso entre los futboleros que no hubiese soñado cuando viajó desde Zapala a Capital Federal, por sexta vez, contando los billetes para el micro, confiado en dar bien esa prueba en Ferro que le cambiaría la vida para siempre. La suya y la de esa familia que ahora disfruta del hijo pródigo mundialista, aunque aún faltan un par de días para que se confirme lo que todos saben, lo que nadie discute: el Huevo va a estar en Rusia 2018.