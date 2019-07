Según un estudio publicado por Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, el porcentaje de suicidios entre los estadounidenses de 10 a 17 años, habían aumenntado 28,9% después de un mes del estreno de la serie.

Ante el conflicto mediático que originó la serie y la publicación del estudio, Netflix decidió tomar medidas y mediante un comunicado expresaron:

"Nuestra esperanza al convertir "13 reasons why" en una serie de televisión era contar una historia que ayudase a jóvenes espectadores a sentirse vistos y escuchados y llamar a la empatía de todos los que lo vean, tanto como lo hizo el bestseller antes que nosotros. Nuestra intención al retratar la fea y dolorosa realidad del suicidio con este detalle gráfico en la temporada 1 era contar la verdad sobre el horror de tal acto y asegurarnos que nadie desee emularlo. Pero en lo que nos preparamos para lanzar la temporada 3 hemos escuchado preocupaciones sobre la escena de la Dra. Christine Moutier de la Fundación estadounidense de prevención del suicido y otras y hemos acordado con Netflix el reeditarlo. Ninguna escena es más importante que la vida de la serie y su mensaje de que debemos cuidar unos de otros. Creemos que esta edición ayudará a la serie a hacer el mayor bien al mayor número de personas al mitigar cualquier riesgo a jóvenes espectadores especialmente vulnerables"

Ante el inminente estreno de la nueva temporada, Netflix tomó la decisión de eliminar las serie más explícitas y editar la secuencia inicial que pasó de durar tres minutos a unos pocos segundos. Además, la empresa se ha comprometido a monitorear en Internet que no hayan copias o proyecciones de la antigua versión de la serie.

