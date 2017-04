Así lo establece un informe de la Agencia Federal de Inversiones, en base a un informe que toma como parámetro los anuncios oficiales publicados en medios de comunicación y luego chequeados por el Gobierno, según consignó infobae.com.

De allí surge que la provincia de Buenos Aires lidera la localización de los emprendimientos (u$s 15.900 millones), luego siguen Neuquén (u$s 8500 millones por el gran interés que despierta Vaca Muerta) y Salta (u$s 4300 millones).

Entre las provincias más desfavorecidas aparecen Formosa (no recibió un solo proyecto de los u$s 58.600 millones anunciados), pero en otras los montos fueron ínfimos como Misiones, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa.

Los rubros con más inversión son: petróleo y gas (u$s 9500 millones), minería (u$s 7400 millones), bienes industriales (u$s 7200 millones), servicios financieros (u$s 6600 millones) y tecnología e innovación (u$s 6300 millones).