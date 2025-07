Apareció Iván, el vendedor de plantas que buscaban en Neuquén: cuál es su situación

Iván Aquino, el joven que hacía venta ambulante de plantas que era intensamente buscado por su familia en Neuquén , finalmente apareció este lunes cerca del mediodía, según confirmó su entorno a LMNeuquén . Había una profunda preocupación, debido a que el hombre no tenía contacto desde hace casi un mes y medio. Es de Buenos Aires y se quería volver debido a que había manifestado que no les estaba yendo bien.

Iván tiene 29 años y había llegado a Neuquén desde la provincia de Buenos Aires hace un año con la esperanza de construir una nueva vida. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. La última comunicación con su familia había sido el 25 de mayo, y desde entonces no se supo más nada de él.

Su hermana Melani fue quien dio la voz de alarma, en un posteo en las redes sociales y en comunicación con este medio. “Siempre se comunicaba con nosotros por videollamada, pero se le rompió el celular y dejó de hablar. Eso fue lo raro”.

Desaparición del vendedor ambulante: lo veían en las plazas

Por fortuna, tras la amplia difusión que tuvo la noticia y la cantidad de personas que compartieron la búsqueda, rápidamente los contactaron a Ivan. "Por suerte se comunicó con nosotros ayer cerca del mediodía", explicó una persona del entorno familiar.

Según relató su familia, Iván recorría plazas y ferias con un carrito vendiendo plantas, y alquilaba de casa en casa. Varias personas se habían contactado con Melani asegurando haberlo visto, incluso este fin de semana. “Me dijeron que estaba vendiendo en una plaza, pero nadie me mandaba una foto. No conozco Neuquén, así que no sabía bien dónde buscar”, explicó su hermana.

El joven también presentaba problemas de salud: tenía una dolencia en la rodilla que le dificultaba caminar, y su situación económica era muy precaria. “Mi mamá le dijo que esperara una semana, que le mandaba plata para que volviera. Pero desapareció”, había contado Melani con angustia.

La ola polar que azotó a la región aumentaba la preocupación de la familia, que temía por su integridad física debido a las temperaturas bajo cero y la situación de los vendedores ambulantes y sobre todo los que está en situación de calle.

Al parecer no era esa la condición del vendedor de plantas y afortunadamente, este lunes recibieron la noticia que tanto esperaban: Iván está bien, aunque no trascendieron mayores detalles.

La situación de muchos que vienen a Neuquén y se vuelven

Ahora, su familia planeaba ayudarlo para que regrese a Buenos Aires, pero no se sabe. “Si aparece y quiere volverse, le pagamos el pasaje, como sea”, habían dejado trascender desde la familia.

La historia de Iván es la de muchos que vienen a Neuquén con la esperanza de un mejor trabajo por el auge de Vaca Muerta. Que migran desde todas partes del país en busca de oportunidades, enfrentando adversidades, soledad y la fragilidad de una vida sostenida a puro esfuerzo.