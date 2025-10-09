Avalian lanza Plan Hoy: un nuevo plan de salud pensado para acompañar a los jóvenes en sus primeras decisiones

Con el concepto “Estamos de Estreno”, la campaña refleja esa etapa en la que los jóvenes empiezan a tomar decisiones propias.

El mundo cambió. Las personas también. Y con ellas, la manera de vincularse con su salud. En ese contexto, Avalian presenta Plan Hoy, una propuesta innovadora diseñada especialmente para quienes tienen entre 18 y 35 años y comienzan a vivir la experiencia de cuidar de sí mismos por primera vez.

Con el concepto “Estamos de Estreno”, la campaña refleja esa etapa en la que los jóvenes empiezan a tomar decisiones propias: desde sacar un turno médico hasta organizar un viaje, pasando por todas esas experiencias que marcan el inicio de una vida más independiente. Avalian quiere estar ahí, acompañando y haciendo más fácil cada paso.

Más que un nuevo producto, Plan Hoy representa un cambio en la forma en que Avalian concibe el cuidado. Se trata de una apuesta estratégica que combina innovación, cercanía y flexibilidad: tres atributos clave que la Compañía viene desarrollando y que hoy se consolidan en una propuesta hecha a medida de una generación digital y autónoma.

Avalian lanza Plan Hoy

Entre sus principales beneficios, Plan Hoy ofrece cobertura total en psicología online sin copagos, asistencia al viajero nacional e internacional, salud reproductiva completa, descuentos en medicamentos, consultas médicas bonificadas y una experiencia 100% digital para gestionar turnos y autorizaciones desde la app. Además, incluye beneficios adicionales como cobertura extendida en ortodoncia y reintegros en anteojos o lentes de contacto, entre otros.

“Con Plan Hoy estamos dando un paso importante en nuestra estrategia de acercamiento a nuevos públicos. Es un plan que entiende las necesidades de una generación que demanda soluciones rápidas, simples y accesibles. Nuestra meta es estar a la altura de ese desafío con propuestas innovadoras y flexibles”, expresó Gonzalo Sánchez, Gerente de la Operación de Medicina Prepaga.

Estar del lado de las personas

Avalian refuerza así su propósito de ser una empresa de salud moderna e innovadora, que acompaña a las personas en todas las etapas de su vida, pero muy especialmente en esos momentos donde empiezan a descubrir la importancia de cuidarse.

“Queremos que los jóvenes sientan que Avalian está de su lado en cada decisión. Plan Hoy no solo los acerca a una cobertura de salud, sino que les ofrece una experiencia simple, cercana y acorde a su estilo de vida. Es la forma en la que seguimos construyendo una Avalian que evoluciona junto a ellos”, destacó Marcelo Goldar, Jefe de Marketing de Avalian.

Avalian lanza Plan Hoy

Acerca de Avalian

Avalian es una empresa de medicina prepaga, con más de 45 años de experiencia, comprometida con el bienestar y la salud de sus asociados, que brinda cobertura médica de primer nivel. Con presencia en todo el país, más de 50 Centros de atención, 400 Agencias y 250 mil asociados que eligen sus servicios, la empresa brinda soluciones ágiles para el cuidado de las personas. Avalian es parte del prestigioso Grupo Nodos conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el Grupo Asegurador La Segunda, Coovaeco Turismo y la Fundación Nodos, con valores y principios cooperativos que la definen y la convierten en una de las más reconocidas del país. Actualmente, Avalian asegura la salud de los jugadores de los dos clubes más importantes de la Argentina: Boca Juniors y River Plate. Además, logró la certificación internacional Great Place to Work, que la posiciona como una de las mejores empresas para trabajar en la Argentina.

Conocé más en: www.avalian.com y en sus redes sociales.