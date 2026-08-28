Buscan a Thiago y Jazmín, dos adolescentes de Neuquén que desaparecieron el jueves y no volvieron a sus casas

Las familias difundieron su búsqueda por redes sociales y esperan que regresen lo antes posible. "Todo se puede solucionar, vuelvan", dijo la mamá del chico.

La angustia crece entre dos familias de Neuquén que buscan desesperadamente a Thiago Gómez , de 17 años, y Jazmín Muñoz , de 15 , dos adolescentes que desaparecieron el jueves después de salir de sus casas y de quienes no volvieron a tener noticias. Desde entonces, sus familiares recorrieron hospitales, realizaron las denuncias policiales y difundieron sus fotografías en redes sociales para intentar dar con ellos.

La última información que tienen las familias indica que ambos estuvieron juntos y que sus teléfonos celulares fueron apagados cerca de la vivienda de Jazmín. Sin embargo, durante la noche apareció un nuevo dato que renovó las esperanzas de encontrarlos: la tarjeta SUBE que llevaba Thiago registró un viaje en colectivo hacia el centro de Neuquén pasada la medianoche.

La búsqueda comenzó durante el mediodía del jueves. Según relató Micaela a LM Neuquén , mamá de Thiago, su hijo salió de su casa como lo hacía habitualmente, pero con el paso de las horas la familia comenzó a advertir que algo no estaba bien.

“Desde las 14 no tenemos noticias de ninguno de los dos. Nosotros estuvimos llamando a Thiago y no nos pudimos comunicar con él, pero a las 17 nos llamó la mamá de Jazmín para saber dónde estaban porque ella no había ido a la escuela”, contó la mujer.

A partir de ese momento, ambas familias comenzaron a intentar reconstruir los últimos movimientos de los adolescentes. Pudieron localizar inicialmente la señal de sus teléfonos, pero descubrieron que ambos celulares habían sido apagados.

“Los localizamos, pero los habían apagado a una cuadra de la casa de la chica y esa es la última información que tuvimos de ellos”, explicó Micaela.

La preocupación aumentó con el correr de las horas porque, según explicaron sus familiares, ninguno de los dos adolescentes tiene antecedentes de haberse ausentado de sus hogares de esta manera.

Preocupación entre las familias

“Tenemos miedo de que se hayan ido o de que les haya pasado algo, porque no son chicos de la calle, no tienen experiencia en andar solos”, sostuvo la mamá de Thiago.

Thiago vive junto a su familia en el barrio 7 de Mayo y asiste al CPEM 69, ubicado en Cuenca XV, donde cursa cuarto año. Jazmín, en tanto, vive en el sector de Los Hornitos, cerca del Hipódromo, y concurre al CPEM 23, donde cursa segundo año.

Los adolescentes están de novios desde noviembre del año pasado. De acuerdo con el relato de sus familiares, la relación no atravesaba problemas graves y, de hecho, las madres creían que en los últimos días estaban distanciados. Sin embargo, amigos de los jóvenes les contaron que habían vuelto a hablar y se habían reconciliado.

La familia de Thiago recordó que en abril había existido un episodio en el que los adolescentes faltaron a la escuela sin autorización, una situación que fue informada oportunamente por las instituciones educativas. Sin embargo, remarcaron que nunca antes habían desaparecido durante tantas horas ni habían dejado de comunicarse con sus familias.

En medio de la incertidumbre, durante la madrugada apareció un dato que podría resultar clave para la investigación. Thiago llevaba consigo una tarjeta de colectivo perteneciente a su tía y la familia pudo comprobar que fue utilizada en un viaje.

“Nos salió que usó la tarjeta anoche, en el ramal 12, a las 12.45 de la noche, hacia el centro”, detalló su mamá.

Ese movimiento se produjo varias horas después de que las familias perdieran el contacto con los adolescentes y abrió una nueva línea para intentar establecer dónde estuvieron durante la noche y si continuaban juntos.

Mientras tanto, la familia de Jazmín también intenta reconstruir lo ocurrido. Gisel, hermana de la adolescente, contó que todo comenzó cuando Jazmín salió de su casa con la intención de ir a la escuela, pero nunca llegó al establecimiento.

Personal de la Comisaría 18 logró apresar al dealer luego de que intentó escapar en una moto.

“Ayer al mediodía mi hermana se fue a la escuela, pero nunca llegó. Le informaron a mi mamá que no fue y la empezamos a buscar. A las 13.30 la vieron por última vez y no sabemos más nada, no tenemos rastro”, explicó.

Según contó, un vecino aseguró haber visto a los adolescentes junto a un tercer joven, aunque hasta el momento las familias no pudieron confirmar quién era ni establecer si esa persona estuvo con ellos posteriormente.

“Uno de los vecinos dice que andaba con un tercer chico. Las dos mamás fueron a buscarlo, pero no sabemos nada”, indicó.

A pesar de la desesperación, Gisel dijo que mantiene la esperanza de que se trate de una decisión de los propios adolescentes y que puedan regresar pronto.

“Pensamos que son dos adolescentes que ya van a volver. Para mí se escaparon para hacer una aventura y no pensaron que se iba a armar tanto revuelo”, expresó.

La situación golpeó especialmente a la madre de Jazmín, que permanece profundamente preocupada por la falta de noticias. “Mi vieja está muy mal, está muy preocupada”, aseguró su hija.

Por su parte, Micaela aprovechó para enviarle un mensaje directo a Thiago y Jazmín, con la esperanza de que puedan verlo o de que alguien que tenga contacto con ellos les transmita que sus familias solo quieren encontrarlos y saber que están bien.

“Cualquier problema se va a solucionar. No hay nada que no se pueda solucionar. Acá toda la familia está buscándolos”, expresó.

La denuncia y los datos de Thiago

La denuncia por la desaparición fue radicada en la Comisaría 18 de Neuquén. De acuerdo con la documentación policial, Thiago Gómez Agustín tiene 17 años, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, contextura delgada y cabello corto, de color castaño.

Al momento de su desaparición vestía un conjunto deportivo de color negro.

Las familias difundieron además varios números de teléfono para recibir cualquier información que pueda ayudar a encontrarlos. Solicitan que quienes hayan visto a Thiago y Jazmín, tengan datos sobre dónde estuvieron o puedan aportar información sobre su paradero se comuniquen de inmediato.

Los teléfonos difundidos son:

+54 9 299 548-3373

+54 9 299 624-9039

+54 9 299 524-4262

299 456-8377

299 523-7343