Los vuelos de Neuquén a Chile no funcionaron: la Provincia explicó qué falló

La ruta a Santiago comenzó con cuatro frecuencias semanales y dejará de operar en octubre. Sin embargo, ya no se venden pasajes.

El vuelo que Neuquén quiso sostener y LATAM decidió levantar: qué pasó con la conexión a Chile

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para quienes esperaban que Neuquén consolidara una nueva puerta de entrada y salida internacional. A pocos meses de su estreno, la conexión aérea con Chile tiene fecha de finalización y desde el Gobierno provincial ya explicaron por qué la ruta no logró sostenerse.

La decisión fue tomada por LATAM Airlines , que resolvió retirar la conexión entre Neuquén y Santiago de Chile de su programación. Sin embargo, desde la Provincia aseguran que el escenario podría haber sido diferente y apuntan a un factor clave: el tiempo que necesita una ruta nueva para instalarse en el mercado.

Respecto a la suspensión de esta conexión binacional, el subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano, planteó que no necesariamente debe hablarse de un vuelo que “no funcionó”. “Yo no sé si diría que no funcionó”, sostuvo el funcionario en LU5.

Una advertencia que quedó sobre la mesa

La conexión entre Neuquén y Santiago comenzó a operar el 29 de marzo, con cuatro frecuencias semanales. Los vuelos estaban programados para los martes, jueves, viernes y domingos y eran realizados con aviones Airbus A320, con capacidad para 174 pasajeros.

La llegada de LATAM había despertado expectativas por tratarse de una conexión directa con Chile, sin necesidad de pasar por Buenos Aires. La ruta apuntaba a facilitar los viajes turísticos, comerciales y laborales y a reforzar la integración entre Neuquén y el país vecino.

Pero desde el inicio había una discusión sobre la cantidad de vuelos. Sciacchitano contó que, durante las conversaciones con LATAM previas al lanzamiento, desde Neuquén habían planteado que comenzar con cuatro frecuencias semanales podía ser demasiado para una ruta que recién se incorporaba al mercado.

“Desde el primer momento nosotros habíamos conversado con las autoridades de LATAM de que cuatro frecuencias semanales era mucho, que quizás para un vuelo nuevo había que empezar con menos frecuencia”, explicó. La compañía, finalmente, decidió avanzar con ese esquema. Y pocos meses después llegó la decisión de levantar la ruta.

LATAM miró los números y tomó una decisión

La empresa comunicó que los vuelos dejarán de operar desde el 25 de octubre. También dejó de vender pasajes para viajes posteriores a esa fecha.

La explicación de LATAM estuvo vinculada directamente con el comportamiento de la demanda. La compañía informó que realizó una revisión de sus itinerarios y de su red de rutas y detectó que la cantidad de pasajeros se mantuvo por debajo de las expectativas.

Para la empresa, los niveles de demanda fueron “sostenidamente inferiores a los proyectados”. Sciacchitano fue claro al señalar que se trata de una decisión empresarial. “Fue una decisión empresarial de llevar adelante estas cuatro frecuencias y fue también una decisión empresarial retirar la conectividad a partir del mes de octubre”, sostuvo.

Desde la Provincia, según explicó, se realizaron distintas gestiones y conversaciones para intentar evitar que la ruta fuera levantada. “Nosotros tuvimos un montón de instancias de diálogo como para poder vincular y gestionar para que esta frecuencia no se baje”, afirmó.

Maria Isabel Sanchez

Pero esas gestiones no alcanzaron para cambiar la decisión de la compañía.

El problema, según Turismo, fue darle poco tiempo

Más allá de los números de pasajeros, Sciacchitano habló sobre un aspecto determinante: una ruta nueva necesita tiempo para instalarse. No alcanza, según su explicación, con comenzar a vender pasajes y poner un avión en el aire. También hace falta promoción, difusión y una estrategia comercial que permita que los pasajeros conozcan y adopten la nueva conexión.

“Cuando se llevan adelante gestiones para establecer una nueva frecuencia, hay que darle mucho tiempo. Las cosas no suceden de un día para el otro”, sostuvo. Y agregó: “Hay que darle tiempo a la parte comercial, a la parte promocional, establecer esa frecuencia en el mercado”.

Para el funcionario, ese proceso no llegó a completarse. “Creo que eso es lo que faltó”, admitió.

Omar Novoa

¿Puede volver el vuelo a Chile?

Por ahora, no hay una fecha ni una negociación cerrada para que LATAM vuelva a operar la ruta. Sciacchitano explicó que la empresa tomó la determinación de retirarla y que, en este momento, no existe una confirmación sobre un eventual regreso.

De todos modos, evitó dar por perdida definitivamente la posibilidad, dado que la Provincia pretende continuar trabajando con LATAM y con otras compañías para recuperar la conectividad internacional desde Neuquén.

El objetivo no está limitado a Chile: también existen conversaciones para intentar avanzar con vuelos hacia Brasil. “Nosotros seguimos trabajando con distintas aerolíneas, no solamente de Chile, sino también de Brasil, para seguir conectando la provincia”, aseguró.

Omar Novoa

Brasil aparece como la próxima apuesta

La posibilidad de contar con una conexión directa con Brasil es uno de los objetivos que el Gobierno neuquino viene siguiendo desde hace tiempo. Sciacchitano confirmó que existen conversaciones con distintas aerolíneas, aunque aclaró que no es sencillo conseguir que una compañía se comprometa con una nueva ruta internacional.

La razón es económica. “Hoy para ninguna aerolínea va a establecer una frecuencia si eso no es rentable en su economía”, explicó.

Para que una ruta sobreviva, la empresa necesita garantizar una demanda suficiente y contar además con aeronaves disponibles para cubrirla. En ese escenario, Neuquén intenta mostrar sus números como carta de presentación.

El funcionario destacó que el aeropuerto neuquino tuvo un fuerte crecimiento y aseguró que las frecuencias aéreas aumentaron más de un 30% de un año a otro. “Neuquén es una plaza atractiva, es una plaza muy importante, una de las más importantes hoy a nivel nacional”, afirmó.

La apuesta, ahora, es utilizar ese crecimiento para conseguir nuevas rutas y evitar que la salida de una conexión internacional termine significando un retroceso permanente.

Mientras tanto, la Provincia buscará que la experiencia de la ruta a Santiago sirva para las próximas negociaciones. La idea es que las futuras conexiones internacionales no solo puedan inaugurarse, sino que tengan el tiempo suficiente para instalarse, generar demanda y convertirse en rutas permanentes.

El desafío para Neuquén ahora no será solamente conseguir que otra aerolínea aterrice en el aeropuerto. Será lograr que, una vez que llegue, decida quedarse.