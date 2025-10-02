Cómo fueron los últimos días de Azul Mía Semeñenko antes de perder el contacto: "No desaparece porque sí"

Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años, continúa siendo buscada intensamente desde el 25 de septiembre. Entre las voces que se suman al pedido de información se encuentran sus amigas y compañeras de trabajo, quienes recordaron los momentos previos a la desaparición.

“Nosotros la última vez que vimos a Azul en el trabajo fue el miércoles. El jueves sabemos que asistió a un turno médico, lo corroboramos por protocolo. Después de eso, nadie más tuvo contacto con ella”, relató Juliana, amiga de la mujer, a LMNeuquén .

Sus amigas, desesperadas, pero firmes en la convicción de que cada gesto puede marcar la diferencia, decidieron organizar para este viernes una panfleteada en la ciudad.

La cita será a las 11 de la mañana en los semáforos de Don Bosco y Sarmiento, y también sobre la Ruta 22. Allí se repartirán volantes con la foto de Azul y sus datos, con el objetivo de mantener vivo su rostro en la memoria de todos y multiplicar las chances de que alguien aporte un dato clave.

image

“Es una chica responsable, algo pasó”

Juliana, contó: “Azul es una persona responsable, no desaparece porque sí. Ella siempre iba a trabajar, valoraba mucho su espacio laboral. Cuando vimos que no aparecía y no contestaba el teléfono, supimos que algo le había pasado”.

La última vez que el grupo de trabajo la vio fue el miércoles previo a su desaparición. Un día después, Azul asistió a un turno médico, dato corroborado por Salud. Desde entonces, todo es incertidumbre. Ni hospitales ni comisarías registran su ingreso, y no existen compras de pasajes que indiquen que pudo haber salido de la ciudad.

La iniciativa de panfletear surgió de sus compañeras de trabajo. “No podíamos quedarnos esperando sin hacer nada. Decidimos salir al barrio Confluencia, donde ella se había mudado hace poco, a repartir carteles casa por casa. Pegamos folletos en kioscos, hablamos con los vecinos. Todos la reconocían porque Azul es muy llamativa, pero nadie pudo decirnos dónde estuvo los últimos días”, relató Juliana.

Conmovidas por la falta de respuestas, las amigas organizaron esta nueva acción en el centro de la ciudad. “Salir a la calle es la única manera de no quedarnos de brazos cruzados. Si alguien la vio, aunque no quiera dar sus datos, puede llamar al 101 de manera anónima. Eso es lo que pedimos: que hablen, que no tengan miedo”, insistió.

image

Una mujer que dejaba huella

En medio de la angustia, Juliana contó lo importante que es la mujer que hoy está siendo buscada, para todos los que la conocen. “Azul es excéntrica, de esas personas que brillan. Siempre producida, maquillada, con brillos. No pasaba desapercibida. Pero más allá de lo que se ve, era cariñosa, atenta. En el trabajo siempre preguntaba si alguien quería un café, un vaso de agua. Estaba pendiente de los demás. Esa es la Azul que queremos de vuelta con nosotras”, expresó.

Ese costado humano, aseguran sus amigas, es lo que moviliza a tantos. “No hablamos solo de una mujer desaparecida, hablamos de alguien que nos marcó con su forma de ser. Por eso no vamos a dejar de buscarla ni de hacer ruido hasta que aparezca”, agregó.

Un llamado urgente a la solidaridad

Mientras la Policía mantiene los rastrillajes y no descarta ninguna hipótesis, el círculo íntimo de Azul concentra sus fuerzas en la visibilización. “Necesitamos que los medios nos acompañen, que la gente se sume mañana. Cada volante entregado, cada foto compartida, puede ser la diferencia. La ciudad entera tiene que saber que falta Azul”, enfatizó Juliana.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad. Quienes quieran colaborar podrán acercarse a los puntos señalados y acompañar la panfleteada. “Lo que pedimos es simple: que nadie se quede callado. Azul no desaparece porque sí. Si alguien sabe algo, aunque parezca mínimo, que lo diga. Nosotras no vamos a parar hasta encontrarla”, cerró su amiga.