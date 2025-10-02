La noche que el silencio volvió a Unión de Mayo: motos secuestradas y controles sorpresivos

La Policía y Tránsito Municipal desplegaron un control de alto impacto que dejó como saldo 19 motos retenidas, 15 multas y un joven demorado.

Tras reiterados reclamos por el ruido constante de motos con escapes adulterados , la Policía del Neuquén y Tránsito Municipal desplegaron un nuevo operativo de alto impacto en el Parque Lineal . La acción sorpresiva tuvo un claro objetivo: recuperar la tranquilidad del barrio y poner un freno a las maniobras peligrosas que desde hace meses alteran la vida de los vecinos.

El despliegue arrojó resultados inmediatos. Se identificaron 73 personas y se controlaron 45 autos junto con 19 motos . De estas últimas, 19 quedaron retenidas por distintas irregularidades, entre ellas ocho con escapes modificados. Además, se secuestraron 13 motos y un automóvil, se labraron 15 multas por mal estacionamiento y un joven de 19 años fue demorado.

Este procedimiento se enmarca en una serie de controles que se vienen desarrollando desde el viernes en distintos puntos de la capital neuquina. En apenas unos días, las cifras dan cuenta de la magnitud del problema: 96 motos retenidas —32 con escape modificado— y 64 autos secuestrados, de los cuales ocho también tenían escapes adulterados y uno circulaba con escape libre.

Controles de motos en el barrio Union de Mayo (1)

Vecinos agradecidos, pero piden continuidad

Los habitantes de Unión de Mayo valoraron la intervención, aunque advierten que el problema podría regresar si los controles no se mantienen en el tiempo. El pedido central es claro: que las fuerzas de seguridad y el área de Tránsito no se limiten a acciones esporádicas, sino que implementen un esquema de controles permanentes en el barrio y en otros puntos conflictivos de la ciudad.

Desde la Policía y el área de Tránsito destacaron la labor del personal que participó del operativo, agradeciendo a los comisarios, efectivos y agentes por su compromiso.

Controles de motos en el barrio Union de Mayo (2)

Indignante video con burlas de los motoqueros: una vecina le pidió silencio y él le aceleró la moto en la cara

El pasado jueves por la noche, la situación llegó al límite en Unión de Mayo, con un episodio de tensión y enfrentamientos en el Parque Lineal, donde los vecinos, hartos de los disturbios, decidieron encarar a los motoqueros, y recibieron a cambio burlas y amenazas. El conflicto escaló a tal punto que, según el presidente de la sociedad vecinal, de no haber sido por un operativo policial y de tránsito programado para esa misma hora, la situación podría haber terminado en una batalla campal.

El incidente, que quedó registrado en varios videos, muestra la impunidad con la que actúan estos jóvenes. Gustavo Ancafil, presidente de la vecinal, relató que fue alertado por los vecinos mientras celebraba el cumpleaños de su madre. Al llegar al lugar, se encontró con unas 30 motos realizando maniobras como "willy" y generando un estruendo insoportable con sus escapes libres.

Unión de Mayo: un joven fue demorado tras acelerar su moto en la cara de una vecina en tono de burla

La situación se agravó cuando los residentes se acercaron para pedirles que se detuvieran. "Quisieron pegarle a los vecinos", aseguró Ancafil y describió una escena de alta tensión. El grupo de jóvenes, que se identifica en redes sociales como "Oeste Stunt", no solo desoyó las peticiones, sino que celebró el caos. "Ellos festejan todo este tema", comentó Ancafil en una entrevista radial, refiriéndose a las publicaciones que los propios motociclistas suben a sus perfiles de Instagram, donde cuentan con cientos de seguidores.