Los vecinos de Unión de Mayo siguen sin dormir por los ruidos y se quieren mudar

Vecinos se quejan de ruidos molestos en Unión de Mayo.jpg

Según los testimonios de los vecinos, las denuncias a la Policía no han generado soluciones efectivas. "Anoche hubo un operativo, pero después ya no viene más. Llamamos a la Comisaría y ya no nos hacen caso", afirmó Torres. Además, aseguró que la Unidad Policial más cercana se encuentra a solo seis cuadras del lugar, pero la presencia policial es esporádica y no alcanza para frenar el problema.

Los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones la instalación de una posta policial en la zona, pero hasta el momento no han recibido respuestas de las autoridades. "Me gustaría que vinieran las autoridades y se quedaran una noche a ver si pueden aguantar los ruidos que nosotros tenemos que soportar.", desafió la vecina.

Un problema que afecta a todos

La falta de descanso está afectando a niños y adultos por igual. "Hay chicos que van sin dormir al colegio porque los ruidos no los dejan descansar. La gente va sin dormir a trabajar", explicó Torres, quien también señaló el caso de una vecina que entra a trabajar a las cinco de la mañana y no puede pegar un ojo durante la noche. "Hay vecinos que, aunque son propietarios de sus casas, están buscando alquileres en otros barrios porque esta situación es insostenible", aseguró.

Vecinos de Unión de Mayo cansados de los ruidos molestos.mp4

Los operativos esporádicos ayudan momentáneamente, pero cuando la Policía se retira, el problema vuelve a aparecer. "Saben que uno denuncia y se nos paran en frente de las casas para hacernos ruido. ¿Cómo podemos aguantar eso?", cuestionó la entrevistada.

La comisión vecinal del barrio ha intentado mantener reuniones con las autoridades policiales para buscar soluciones a largo plazo, pero hasta el momento no han obtenido respuestas. "Nos tienen abandonados. La Policía viene, da una vuelta y se va. Deberían mandar a Tránsito también", exigió Torres.

Los vecinos temen que la situación escale a hechos de violencia si no se toman medidas concretas. "Va a pasar que un día salga alguien enojado y cometa una locura", advirtió la entrevistada.

Mientras tanto, los residentes del barrio Unión de Mayo continúan buscando respuestas y soluciones, con la esperanza de que las autoridades tomen cartas en el asunto y garanticen el derecho al descanso y la tranquilidad que todo ciudadano merece.