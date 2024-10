Un cuento sin fin: nadie duerme en Unión de Mayo por los ruidos de las motos sin escape

El conflicto que sufren los vecinos lleva más de un año. Las motos pistean hasta horas de la madrugada y no hay ningún tipo de control.

Gustavo Ancafil, Presidente de la sociedad vecinal del barrio Unión de Mayo, ha dialogado incansablemente con LU5 sobre esta problemática y este jueves no fue la excepción. "No dormimos", aseguró indignado.

"Es todos los días. Yo hablé con Pancho Baggio (subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana), con la Policía, con el comisario y no sé qué hacer. Pancho dice que no se puede de tarde porque no tienen horas extra para los inspectores. Creo que le corresponde a él directamente porque las motos hay que pedirles los papeles, identificarlos, tienen que ser de tránsito", sostuvo.

Además, recordó que existe una ordenanza vigente que prohíbe los caños de escape libre y sugirió que si en un día hay un operativo solo para chequear caños de escape libre en cuatro o cinco puntos de la ciudad, "te llevás al menos 200 motos".

Gustavo contó que, en el último tiempo, los motoqueros mataron a un perro y también pisaron a un gato por las velocidades con las que conducen y sin precaución alguna.

Unión de Mayo- ruidos molestos- motos- controles- 3.jpg Uno de los controles de tránsito en el 2023.

"Pedimos atenuadores de velocidad, lomo de burro, algo para ese sector que es todo un espacio verde y a su vez hay una canchita donde juegan 300 nenes y no hay nada. Esto yo ya lo hablé privadamente con todos los funcionarios", comentó, haciendo referencia a la plaza del barrio y a las canchas de futbol que están al lado, ambas emplazadas entre las calles Concordia y Villaguay y entre Violeta Parra y Moritán.

Uno de los videos que compartió Gustavo fue filmado a la 1 de la madrugada. Allí se puede ver al menos 8 motos en caravana haciendo ruido con sus escapes, lo que confirma que es hasta altas horas de la noche.

El vecino señaló que justo en la esquina de Violeta Parra y Villaguay hay una cámara de multa que se podría usar para captar a las personas y secuestrar las motos. Según indicó, la Comisaría 21 ya no tiene lugar porque está llena de motos, al igual que el predio de la Avenida Olascoaga, por lo que "creo que el problema que hay es que no hay más lugar, pero habría que seguir trabajando fuertemente y en esto sí hago hincapié".

"¿Por qué de tarde los funcionarios no vienen a los barrios? ¿Por qué tiene que ser de mañana? Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde obviamente estamos todos y a esa hora estas motos no andan", se preguntó molesto y resaltó que luego de hacer las denuncias públicas hay controles de tránsito solo un día y después no los continúan.

La última denuncia por ruidos y robos

Hace exactamente un año, en octubre del 2023, Ancafil contó que además, robaban las casas en pleno día. "Motochorros, robos exprés que pasan y te roban en bicicleta. El otro día apareció un nene de 12 años llorando porque dos tipos lo tiraron de su bici para robarla y lo dejaron ahí tirado. Se naturaliza esto ya", aseguró en su momento.

También agregó que desde las 19 a las 22 no es opción salir a caminar por esos espacios públicos, lo que es un peligro para cualquier persona que transite por ahí. "No entiendo cómo no pasa nadie, sabiendo lo que pasa, ni un comisario. Tenemos que llamar siempre nosotros. Hasta salimos nosotros a buscar cuando le roban la bici a alguien", expresó indignado.