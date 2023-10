Motos con escapes libres y episodios de robos son algunas de las denuncias que hacen los residentes de este barrio de Neuquén. Ya no saben qué hacer.

union-de-mayo.jpg

El vecinalista señaló que la única forma de terminar con esto es haciendo un operativo general en todos los barrios a la vez, por lo menos en los de la zona oeste. Además, contó que roban las casas en pleno día.

"Motochorros, robos exprés que pasan y te roban en bicicleta. El otro día apareció un nene de 12 años llorando porque dos tipos lo tiraron de su bici para robarla y lo dejaron ahí tirado. Se naturaliza esto ya", aseguró.

También agregó que desde las 19 a las 22 horas no es opción salir a caminar por estos espacios públicos por la cantidad de motos corriendo carreras, lo que es un peligro para cualquier persona que transite por ahí. "No entiendo cómo no pasa nadie, sabiendo lo que pasa, ni un comisario. Tenemos que llamar siempre nosotros. Hasta salimos nosotros a buscar cuando le roban la bici a alguien", expresó indignado.

Problemática con antecedentes

Además, acostumbrado a los hechos, estimó que, solo por la difusión del hecho en la radio, dispondrán mayor presencia policial en la zona, pero que, cuando se vayan, las motos volverán. "Por haber hablado van a andar más motos, más autos, más ruido", dijo.

Los ruidos molestos por parte de los motoqueros son una constante en el barrio Unión de Mayo. En febrero los vecinos habían denunciado que 70 motos estaban haciendo carreras por la plaza.

La mayoría de los que hacían "willy" por la calle eran menores y, luego de mucha insistencia y miles de llamados, la Policía llegó al lugar para efectuar controles de tránsito y alcoholemia. Allí encontraron varias billeteras vacías, solamente con el DNI de las personas asaltadas, no sólo del barrio sino también de Gregorio Álvarez.