Conmoción por la desaparición de las amigas en La Matanza: investigan el hallazgo de tres cuerpos

Las chicas se subieron a una camioneta que apareció incendiada durante la madrugada. Hay cuatro personas detenidas.

La investigación por la desaparición de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez , oriundas de La Matanza avanzó en las últimas horas. Cerca de las 7:30 de este miércoles, la Policía realizó allanamientos en Florencio Varela y encontró dos cuerpos. Y pasadas las 9 de la mañana, fuentes policiales confirmaron el hallazgo de un tercer cuerpo.

Por el caso hay cuatro personas detenidas vinculadas al narcotráfico. El hallazgo tuvo lugar este miércoles a las 7:30 horas, y una hora antes la policía también encontró la camioneta blanca en la que Morena, Brenda y Lara fueron vistas por última vez con vida. El vehículo estaba prendido fuego.

En esta intensa búsqueda, encontraron a uno de los cuerpos dentro de una camioneta incendiada mientras qu e el otro, se encontraba en una casa deshabitada o presuntamente alquilada por un grupo narco. Se investiga la posibilidad de que en la zona se encuentren más restos y por el momento se comienzan a peritar los cuerpos.

Luego de un par de horas, se confirmó además el hallazgo de un tercer cuerpo, pero por el momento no se dieron detalles de las identidades y no hay información oficial. Ahora se especula que los cuerpos habrían estado en un pozo que estaba cavado en el fondo de la vivienda.

chicas desaparecidas la matanza (1)

"Estamos sorprendidos, no logramos entender. Estuvimos ayer toda la noche sin dormir por gente que iba, entraba", dijo un vecino de la vivienda de Florencia Varela. El hombre desconoce quienes son los nuevos habitantes del lugar. "Estamos todos consternados", sumó.

Minutos después del descubrimiento de dos cuerpos, Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, habló con C5N y dijo que lo último que conoció fue que habría un allanamiento en Florencio Varela. "Para mí es muy difícil lo que cuentan. Yo en este momento me estoy preparando para irme ahí al lugar donde está mi nieto", comentó sobre lo que ocurrió.

Qué se sabe sobre los detenidos sospechosos por la desaparición

En un primer momento, un hombre y una mujer fueron demorados ya que estaban en una casa ubicada sobre las calles Chañar y Jachal, donde a simple vista los peritos encontraron manchas que podrían ser de sangre.

Por este motivo es que se convocó a la policía científica de la Bonaerense, para que realice un análisis y determine el contenido exacto de la mancha.

Los primeros demorados son un hombre y una mujer que vivirían en el lugar donde fueron encontradas las manchas. Sin embargo, desde la investigación mantienen total hermetismo sobre su vinculación con el caso.

Aún así, cabe destacar que esta ubicación coincide con la última conexión de los celulares de las jóvenes. Los investigadores pudieron confirmar que la camioneta blanca investigada tenía la patente adulterada.

desaparecidas la matanza

Las otras dos personas que fueron demoradas son quienes se encontraban en la vivienda haciendo una profunda limpieza. Según revelaron fuentes policiales a Infobae, en la casa se sentía un fuerte olor a lavandina.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15.

Habló la madre de Lara, la joven de 15 años que desapareció con sus amigas en La Matanza: "Está enferma"

La madre de la más joven de las tres desaparecidas habló con los medios sobre el paradero de su hija. "Necesitamos que aparezcan. Mi hija está enferma y tiene problemas para respirar", expresó visiblemente conmocionada.

Haciendo una reconstrucción de los hechos con las declaraciones de los familiares, Brenda y Morena salieron junto a Lara desde la casa de Morena en Ciudad Evita. Iban a encontrarse con una persona en la rotonda de Monseñor Bufano y avenida Crovara. Los vecinos denunciaron que las cámaras de seguridad en dicha rotonda no funcionan.

A raíz de las imágenes de una cámara de una estación de servicio cercana, pudieron registrar una camioneta blanca a la que se habrían subido Brenda y Lara. "Tengo miedo. Me pasa de todo en la cabeza. No quiero hablar más, quiero que la difundan", rogó la madre de la joven de 15 años. Según reveló, a su hija no la vio ese viernes desde las seis de la tarde y no habló con ella durante la noche. Luego, le dejó un mensaje a su hija: "Lara, vení a casa, por favor".