Daniela perdió un embarazo de 6 meses y ahora necesita con urgencia un trasplante hepático

No ha sido y no es fácil su lucha, pero ahí está dando pelea. En este sentido, aunque suene duro decirlo, depende de un trasplante de hígado para seguir viva.

De qué se trata la enfermedad

La Hepatitis Autoinmunitaria se trata de una inflamación hepática que se produce cuando el sistema inmunológico ataca el hígado. Se desconocen sus causas y está catalogada como una enfermedad rara. En la mayoría de los casos se puede mantener controlada con tratamientos médicos. No obstante, en los casos como el de la joven andacollina, cuando la enfermedad progresa a cirrosis secundaria, el trasplante puede ser la única opción para mejorar la calidad de vida y prolongar la esperanza y la expectativa de esa vida.

En una Carta Pública en sus redes sociales, Daniela dio a conocer la dura historia que viene atravesando y sobre todo la necesidad urgente de recibir un trasplante de hígado para seguir viviendo. “Todo esto nos ha afectado tanto emocional como económicamente a mi persona y a toda mi familia. Suelo recurrir a controles cada semana a Neuquén capital por mi complejidad”, expresó.

A su vez agregó que “con 23 años de edad he pasado tantas cosas y mi trasplante lo necesito urgente y en un lugar donde pueda ser acompañada por mis seres queridos”.

“Tengo ganas de seguir viviendo, de tener una mejor calidad de vida, quiero poder trabajar, tener una vida normal como cualquier otra persona. No seguir preocupándome cada día que es lo que sucederá o como haremos para trasladarnos tan lejos”. Daniela Merino

La necesidad del trasplante

En la petición pública, Daniela manifestó que su actual lucha es que se puedan cubrir los gastos del trasplante en la provincia del Neuquén con ayuda económica del Estado, ya que Salud no cuenta con la misma. Por su delicada situación de salud ya se encuentra en la lista nacional a la espera de un donante. “Necesito una solución urgente, ya que esta operación no cuenta con fecha de programación y en cualquier momento saldría la misma y se me quiere derivar a Buenos Aires”, clamó angustiada. Por esta razón, la joven le envió una carta al gobernador Rolando Figueroa para que pueda interceder a su favor. “… (quiero) pedirle ayuda para poder recibir la operación de mi trasplante en la provincia de Neuquén, ya que, por razones económicas, emocionales y familiares se nos hace imposible poder viajar a instalarnos en la ciudad de Buenos Aires”, dice la misiva al mandatario provincial.

En otro párrafo, cargado de emotividad, se expresa que: “Tengo ganas de seguir viviendo, de tener una mejor calidad de vida, quiero poder trabajar, tener una vida normal como cualquier otra persona. No seguir preocupándome cada día que es lo que sucederá o como haremos para trasladarnos tan lejos”.

Por último, se refuerza la solicitud, diciendo que “me gustaría pedirle, con una mano en el corazón y pidiéndoles que se pongan un momento en mi lugar, que se me pueda tener en cuenta para poder ser trasplantada en la provincia de Neuquén ya que sería menos complejo y más fácil para nuestra familia, ya que somos una familia que no cuenta con altos recursos y estos años fueron súper difíciles para nosotros cargar con todo y salir adelante”.

El presente

La joven Daniela Merino, mientras aguarda el donante y alguna respuesta a su reclamo de parte del estado provincial, sigue día a día batallando con la enfermedad que le toca enfrentar. Hasta este viernes permaneció internada en el hospital de Chos Malal por registrar una Ascitis, que es la acumulación anormal de líquido en el abdomen, lo que causa hinchazón en esa zona y dificultades para respirar. Todo esto derivado de su enfermedad de base.

En un breve contacto con LMNeuquén, la joven insistió en su pedido. “El trasplante se me quiere realizar en Buenos Aires y lo que yo pido es que se pueda hacer en Neuquén”. Por otra parte, y en referencia a una campaña solidaria que se había abierto en su nombre, sostuvo que la misma sigue en vigencia y que todos aquellos que quieran ayudar económicamente con su situación lo pueden hacer a través de su Mercado Pago al número 299 576 9092 o al alias Laborde33. “La campaña sigue en pie para quien desee colaborar, ya que por mi salud me tuve que venir a vivir a Chos Malal y a la vez viajo mucho a Neuquén a mis controles y por misma situación de salud no puedo trabajar”, concluyó.

Para ayudar a Daniela:

Mercado Pago:

299 576 9092

Alias: Laborde33