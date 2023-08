El dolor de la única sobreviviente del incendio en el barrio Islas Malvinas

A la pérdida irreparable de Andrés Enrique, su pareja desde hacía casi siete años, y de su suegro, se le suma la de toda sus pertenencias materiales y el techo propio, del que no quedó nada. Un devenir de trámites y situaciones a resolver, en pleno aturdimiento.

incendio en cordon colon (3).jpg Lo que quedó de la casa de Verónica, ubicada en el barrio Islas Malvinas. Claudio Espinoza

"Flaca se está quemando la casa, intentá salir", fue la última frase que Verónica escuchó de su compañero de vida, la frase que marcó la diferencia en medio de la emergencia y que la llevó a asomarse por la ventana para pedir ayuda a los gritos. "El sobrino de Adrián estaba justo atrás de la casa de ellos y corrió para ayudarla. Junto a los vecinos logró sacarla de ahí, por una ventana", contó Iris en diálogo con LMNeuquén.

"Yo llegué acá y estaba ya todo prendido fuego. Después me contaron que el incendio comenzó en la parte de abajo. Verónica y Adrián estaban durmiendo arriba y Don Juan estaba acostado abajo en un sillón. Todos creemos que después de decirle eso a ella, Adrián fue a ayudar a su papá y bueno, no pudo salir", lamentó. "Fue un milagro de Dios que hayan podido sacar a Vero, los vecinos quisieron entrar a la casa y no pudieron", agregó.

El incendio comenzó unos 20 minutos antes de la medianoche del pasado miércoles. Si bien aún Verónica no recibió el resultado del peritaje que se hizo para detectar las causas del siniestro, ella conjetura que el desencadenante podría haber sido una pantalla que utilizaban para calefaccionar.

"Gracias a Dios ella no se quemó y no le pasó nada. Sí está mal, es un mar de lágrimas, pero está sacando fuerzas de donde no tiene para seguir", dijo Iris con preocupación y cierta admiración.

incendio islas malvinas.jpg

"Ahora estamos tratando de conseguir un contenedor para sacar las cosas quemadas, ella está acá con nosotros también sacando cosas. Hay que intentar construir esto devuelta, no le quedó absolutamente nada. Cuando la sacaron, ella estaba durmiendo en ropa interior, así que no tiene nada. Esta es su casa, acá vivían los dos hacía seis años", comentó.

"La noche del incendio se quedó en mi casa, anoche fue a lo de su mamá. Ella está acompañada también por sus cinco hijos, los vecinos. Mucha gente está acercándose para preguntar qué necesita y la verdad es que necesita de todo porque no le quedó nada", dijo Iris antes de compartir su teléfono y el CBU de su cuenta bancaria para que aquellos que quieran colaborar con su amiga puedan contactarse o hacer un aporte económico.

Quienes quieran ayudar a Verónica pueden contactarse con Iris al 299 628 0667 o hacer un aporte económica al siguiente CBU del Banco Provincia de Neuquén: 097002063009346870017- Alias: ROSTRO.ACENTO.ABEJA.