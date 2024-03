Faltan 285 millones de pesos: otro municipio con denuncias por corrupción

"Esos recursos tenían una asignación específica para obras. Era dinero que había sido otorgado por algunos organismos públicos. Encontramos la certificación de que esos fondos ingresaron a la cuenta bancaria del municipio, pero al momento de asumir -la nueva gestión de gobierno- no se encuentra y muchas de las obras no están realizadas o sólo en un porcentaje. Es dinero que ingresó, pero que no está ni gastado ni rendido ni existente en las cuentas", sostuvo el abogado y apoderado del municipio, Mario Jordán Díaz, en diálogo con LMNeuquén.