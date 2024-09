Ganancias: Sindicato de Petroleros Jerárquicos planteó objeciones a los descuentos

Arévalo “agradeció la presencia de las empresas a esta reunión que hemos convocado, y que tiene como objetivo analizar, entender y aplicar correctamente los puntos exentos, para no seguir perjudicando las economías familiares de nuestros representados con retenciones indebidas”, precisó el sindicato en un comunicado.

“La Comisión Directiva agradece al cuerpo de delegados por el apoyo y el compromiso con el que día a día trabajamos en función de preservar y defender los derechos de cada uno de nuestras compañeras y compañeros Petroleros Jerárquicos”, se informó.

petroleros jerárquicos- mesa técnica- impuesto a las ganancias.jpg

La semana pasada, el sindicato hizo un llamamiento a las cámaras empresariales “atento a la grave problemática que ha generado la retención indebida, incorrecta y en exceso del impuesto a las ganancias sobre los salarios correspondientes a los meses de julio y agosto”.

Indicaron que, mediante la mesa técnica, pretenden analizar cada punto del alcance de este impuesto, la correcta liquidación y aplicación de los ítems exentos, y la devolución de las retenciones mal liquidadas en los meses mencionados.

“Hemos organizado esta mesa técnica para que las empresas comprendan que no se trata de descontar por descontar sin analizar si es correcto o no, porque no solo perjudican al trabajador y trabajadora, sino a toda la familia que hay detrás de cada uno de ello”, destacó el secretario adjunto del sindicato, Maximiliano Arévalo.

“Retenciones excesivas”

El referente gremial de los petroleros aseguró: “Hemos denunciado casos de retenciones excesivas, y después se demoran en efectivizar las devoluciones, puntualizó”.

Las reglas del juego han cambiado, y es crucial entender qué ítems salariales están alcanzados por este tributo.

En ese sentido, precisó que “la Ley 27.743 trajo consigo modificaciones significativas, como la eliminación de exenciones para varios conceptos. Sin embargo, para los petroleros, las exenciones establecidas en la Ley 26.176 siguen vigentes, aunque con limitaciones que merecen atención”.

Petroleros jerárquicos (Manuel Arévalo).jpg Manuel Arévalo, secretario General del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Desde hace unos días se vienen realizando algunas reuniones entre delegados sindicales y empleados de distintas empresas, por ahora de servicios, por liquidaciones salariales que han sido alcanzadas por Ganancias. Muchos pusieron el grito en el cielo.

Un estudio de la consultora CSB & Asociados, que circula entre los trabajadores petroleros, realizó una auditoría sobre cómo se liquidan los sueldos a partir de agosto.

El informe indica que los ítems salariales que pagan Ganancias son los trabajadores petroleros Privados y Jerárquicos, respectivamente, según los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 644/12, 605/10, 784/21 y 637/11, establece exenciones específicas; pero también deja expuestos a ciertos ítems salariales al impuesto.