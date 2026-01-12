Marcelo Severini reelecto como presidente de CALF: quiénes integran el Consejo de Administración

Casi 100 delegados participaron de la asamblea que eligió a las nuevas autoridades de la Cooperativa de Agua Luz y Fuerza de Neuquén.

Tras la Asamblea Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Agua Luz y Fuerza (CALF ), que se llevó a cabo este lunes 12 de enero en el Salón Socios Fundadores, los flamantes integrantes del Consejo de Administración procedieron en elección interna a definir su conformación orgánica y a elegir la continuidad como presidente del Ingeniero Marcelo Severini.

En la Asamblea, que contó con la presencia de 97 Delegados presentes se aprobaron las Memoria y Balance, cuadros de resultados y cuadros anexos, informe del síndico y del auditor externo, correspondientes a los ejercicios finalizado el 30 de junio del 2024 y al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2025.

El primer llamado para sesionar se efectuó a las 18:30 horas, con la presencia de 87 delegados titulares, tras lo cual en el segundo llamado convocado para las 19:30 se sumaron otros 10 delegados suplentes al cuerpo.

Severini reelecto calf 2

El encuentro estuvo encabezado por Severini, acompañado por el secretario general Leonardo Ferreira, la vicepresidenta primera Alejandra Quiroga, el tesorero Manuel Cuesta, la protesorera, Yenny Fonfach y el Vicepresidente Segundo Fabián Aranda.

Severini, tras agradecer la presencia de los Delegados, hizo un resumen de todo lo actuado por la gestión en los últimos meses para poder cumplir en tiempo y forma con el proceso electoral y la elección de autoridades.

Tras una descripción del trabajo realizado por la Cooperativa en todas sus unidades de servicios a lo largo del ejercicio anterior y finalizado el debate, el Cuerpo de Delegados proclamó a mano alzada la elección de doce Consejeros Titulares y cuatro Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente, quienes posteriormente definieron la conformación del Consejo de Administración.

SEVERINI REELECTO CALF 3

Cómo quedó conformado el Consejo de Administración

Marcelo Severini;

Yenny Fonfach Velásquez;

Jorgelina Novoa;

Agustina Barahona;

Carlos Quintriqueo;

Fabián Aranda;

Carlos Ciapponi;

Manuel Cuesta;

Leonardo Ferreira;

Ana Sandoval;

Verónica Panelli;

Eduardo Vitale;

Sandra Vázquez;

Mary Montiveros;

Andrea Gatica;

Jorge Diorio

Como Síndico titular fue designado Mario Chiappe mientras que el Síndico Suplente es María Victoria Orozco.