Múltiples cortes programados de luz para esta semana en Neuquén

La cooperativa CALF y el EPEN anticiparon a los vecinos y vecinas de esta ciudad y alrededores sucesivos cortes de luz programados.

Atentos vecinos y vecinas de esta ciudad: la Cooperativa CALF informó que este jueves 2 de octubre se llevarán a cabo tres cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad de Neuquén. Las interrupciones del servicio, autorizadas por el órgano contralor municipal, responden a tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Desde la cooperativa anticiparon el cronograma de cortes en Neuquén, por día y hora, a fin de que los contribuyentes tomen todas las precauciones durante el tiempo en que el servicio permanecerá interrumpido. De esta manera, evitarán que los cortes sean una sorpresa y compliquen su rutina diaria.

Según el cronograma de cortes anticipado por CALF , las interrupciones son tres y afectan a distintos sectores del ejido municipal.

De 8:00 a 13:00 : se interrumpirá el suministro en la zona aledaña al pasaje José Martí, en el barrio Alta Barda . La intervención tiene como objetivo remodelar instalaciones subterráneas de baja tensión.

De 8:30 a 13:30 : el corte afectará a Colonia Nueva Esperanza, en las zonas cercanas a las calles La Cebada y El Girasol. En este caso, los operarios trabajarán en el cambio de un transformador para aumentar la potencia del servicio.

De 14:30 a 17:30: se verá afectada la zona próxima a las calles San Martín y Colón, donde se realizarán remodelaciones en las instalaciones de baja tensión.

Corte programado en Plottier

Pero no será el único corte de energía eléctrica que afectará a la zona de la Confluencia, ya que en la vecina localidad de Plottier, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, tiene previsto realizar otra interrupción programada para el próximo domingo 5 de octubre, de 7:00 a 13:00.

Durante ese período se realizarán tareas de mantenimiento general preventivo y correctivo en la estación transformadora Colonia Valentina. Las labores incluirán el mantenimiento integral del transformador de potencia TP1 y pruebas en paralelo con un segundo transformador (TP2), con distintos niveles de tensión. Estos trabajos tienen como fin preparar la infraestructura para futuras demandas del sistema.

Se recomienda a los usuarios adoptar las medidas de seguridad necesarias mientras dure la interrupción del servicio.