Nadia Márquez: "Me gusta este nuevo Neuquén, libre y plural"

—¿Te sorprendió el triunfo de mi ley con las cifras que se dio en Neuquén?

Presentíamos que nos iba a ir bien. Creemos que hay un público de centro para la derecha, si podemos ponerle una categorización política. Creíamos que mucho de lo que era Juntos por el Cambio, iba a sumarse. A nivel nacional, creíamos que iba a estar más reñido. A medida que nos íbamos acercando a la fecha de las elecciones, íbamos teniendo esas sensaciones de que teníamos muchas chances de poder ganar. Finalmente se ratificaron y hasta un poco más de lo que quizá esperábamos.

SFP Nadia Marquez (4).JPG Nadia Márquez dijo que tiene una buena relación con todos los actores del Frente Neuquinizate de Rolando Figueroa, donde confluyen peronistas, radicales, del PRO y el MPN. "Se acabó ese Neuquén donde alguien decía hay que ir para allá y todos obedecían", señaló. Sebastián Fariña Petersen

—¿Te llamó Rolando Figueroa? En su momento también lo apoyó a Sergio Massa. Un momento quizá tenso y contradictorio.

No fue para nada tenso para nosotros ni para el frente tampoco. Yo celebro esto que pasó. Para mí esto que pasó en Neuquén es histórico. Que un gobernador electo, a días de asumir y teniendo un espacio que es plural, reconozca la libertad. No hay inconvenientes en que a nivel nacional te identifiques con distintos candidatos, como como pasó con Leticia Esteves con Larreta (Horacio Rodríguez) con otros que apoyaban a Bullrich. Había distintos apoyos esto es algo que no pasaba en Neuquén, esta práctica de la vieja política de decir que todos van para una lado u otro. De hecho, que me llamó ese día, me felicitó por la tarea que había hecho, por la campaña, por el liderazgo, así que estamos muy conformes con eso. Y a mí me gusta ese Neuquén. No me gusta un Neuquén donde alguien dice que tiene que ir para un lado y todos tienen que obedecer, aunque no estén de acuerdo.

—¿Hay dos agendas? ¿Una la de Neuquén y otra nacional? Hubo anuncio fuertes, la derogación de la Ley de Aborto, la reforma del Estado. ¿Tenés postura tomada?

Hay muchos puntos en común en la agenda de la provincia y en la agenda de la Nación. Hacer un Estado más ágil. Eso es algo que coincidimos en ambos ámbitos. No tomar el Estado como un lugar de refugio, para hacer política incorporando gente solamente pensando que después nos van a votar. Tuvimos una reunión con Rolando Figueroa y hablábamos de esto también. En trabajar para que los emprendimientos privados puedan tener una seguridad y un espacio para poder desarrollarse. Que los neuquinos en Argentina puedan crecer. Tenemos muchos puntos en común que son los primordiales. La gente abre la heladera y está viviendo mal. Uno abre la cuenta bancaria y está viviendo mal porque tenemos una Argentina sumamente desordenada, con un estado que se ha usado en vez de para gobernar, para hacer política partidaria y necesitamos transformar esa matriz e ir hacia algo nuevo, un estado de cara a la gente.

—Qué postura va a tener el gobierno entrante en este caso de Figueroa, y en tu caso con el voto dentro de del Congreso Nacional, respecto a las hidroeléctricas? Las privatizaciones.

Todo lo que Milei ha mencionado en relación a las privatizaciones nada es automático y nada es definitivo. Lo que hay que hacer es el 10 de diciembre, asumiendo Gobierno Nacional es evaluar todas las empresas del Estado, ver cuáles funcionan, cuáles no, cuáles son deficitarias, y poder estabilizarlas. Y de ahí tomar una decisión. Soy de las que piensa que la palabra privatización no es mala y que la palabra organismos públicos, tampoco es mala. No tengo ni amores ni odios. Creo que lo que tenemos que hacer es pensar una Argentina eficiente. Lo que no nos puede pasar es que todos los argentinos estemos poniendo dinero para organismos que no funcionan, que son deficitarios, que muchos argentinos no utilizan y que eso hace que paguemos más impuestos.

—Vas a hacer el nexo entre Provincia y Nación en esta gestión de Milei?

Voy a trabajar fuertemente en esa relación, por mi rol y mi función lógicamente, pero soy también de las que piensa que el presidente no necesita un nexo para dialogar con el gobernador ni el gobernador con el intendente. Tenemos que tener referentes en los espacios.

—Por ejemplo, los cargos en el PAMI, la conducción de ANSES, entre otros organismos.

Ya se ha discutido un poco esto porque esto dentro del diez de diciembre ya hemos tenido eso es algo que ya hemos tenido mucho diálogo con Guillermo Francos que va a ser el Ministro del Interior y estamos trabajando fuertemente en ello, pero no podemos todavía decirlo.

—¿Se puede adelantar algún nombre?

Estamos terminando de definirlos y ver lo mejor para el rol, para la función, pero fundamentalmente para los neuquinos. Queremos que funcione bien, que esté en sintonía, obviamente con gobierno nacional y en armonía con el gobierno provincial. Para poder ser eficientes y trabajar para la gente. Así que eso sí es una tarea que me toca encabezar. Lo hemos mencionado en distintas reuniones. El lunes también vamos a tener otra. O sea vamos a seguir reuniéndonos para poder hacer el mejor servicio, el mejor producto, para tener el mejor acompañamiento para los vecinos.

Entrevista a Nadia Márquez.mp4

—¿Le pediste la renuncia al parlamentario del Mercosur Fabricio Cascino?

Me preguntaron y no le pedí la renuncia. Dije que me parecía que lo que tenía que hacer era renunciar. Porque él no dijo que no estaba a favor del pacto (Macri-Milei), salió a criticar a mí, al espacio. Entonces, me parecieron desacertadas e inadecuadas sus expresiones. Como quizá otros candidatos también que en su momento estuvieron y después reprochan del espacio donde están. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que moralmente uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma. Pero bueno yo no determino la decisión de los otros. No es algo que yo pueda exigir. Yo dije a mí me parece que él tendría que renunciar y si es lo que a mí me parece. Pero cada uno toma sus decisiones. Es algo irrelevante en este momento de la Argentina con tanta necesidad.

—¿Cuál es el primer proyecto que tenés para apenas asumas?

No tiene que ver con proyectos, tiene que ver con ideas Porque a veces nos quedamos en el proyecto. Creo que tiene que ver con las ideas que nosotros hemos hablado. Intentar que se reduzca el déficit fiscal y que no que lo sigamos aumentando. Quedamos cuáles son los objetivos principales de un estado. De poder promover eh un ordenamiento jurídico que realmente permita que los inversores nacionales, extranjeros, los propios argentinos puedan invertir y realizar emprendimientos privados. Que se revalorice, que siempre se tenga en cuenta la libertad del ser humano y que nos sigamos condicionando. Eso tiene que ver el trabajo que vamos a hacer en el Congreso de la Nación y en Neuquén particularmente. Necesitamos garantizar las obras y la infraestructura para Vaca Muerta.