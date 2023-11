Nadia Márquez: "Soy de las que piensa que la palabra privatización no es mala"

También indicó que tuvo una conversación con Rolando Figueroa, quien la felicitó luego del triunfo de Javier Milei, y que coincidió en una política de una “estado eficiente y ágil”, también para la provincia de Neuquén.

“Hablamos emprendimientos privados puedan tener una seguridad y un espacio para poder desarrollarse”, sostuvo, respecto a la postura que hay también dentro del Frente Neuquinizate.

En Neuquén, aún no se sabe cómo quedarán conformadas algunas estructuras, como las delegaciones de Desarrollo social, Trabajo, Migraciones, Anses, Enacom, Radio Nacional, Télam, y el PAMI, entre otras.

En una entrevista con LMNeuquén, la diputada libertaria y pastora de la iglesia Jesús es Rey, fue contundente respecto a las políticas de privatizaciones que impulsa Javier Milei: “Soy de las que piensa que la palabra privatización no es mala y que la palabra organismos públicos, tampoco es mala. No tengo ni amores ni odios”.

"Los anuncios de Javier Milei se pueden dar o no"

La legisladora nacional sostuvo que “tenemos que hacer es pensar una Argentina eficiente”, y adelantó que las privatizaciones que anunció Milei, “se pueden dar o no”. “Todo lo que Milei ha mencionado en relación con las privatizaciones nada es automático y nada es definitivo”.

“Lo que hay que hacer el 10 de diciembre, asumiendo Gobierno Nacional, es evaluar todas las empresas del Estado, ver cuáles funcionan, cuáles no, cuáles son deficitarias, cuáles no y poder estabilizarlas y ahí tomar una decisión”, indicó Márquez.

La legisladora festejó el domingo el triunfo de Milei en todo el país, pero sobre todo en Neuquén, donde e impuso por poco más del 60% de los votos.

Y acotó: “Lo que no nos puede pasar es que todos los argentinos estemos poniendo dinero para organismos que no funcionan, que son deficitarios, que muchos argentinos no utilizan y que eso hace que paguemos más impuestos”.