Neuquén, tierra de "Godzilla": la réplica del Cocodrilo Marino más grande del mundo

En el norte neuquino, se está construyendo una escultura de 23 metros del “Dakosaurus andiniensis”, un cocodrilo marino prehistórico que vivió hace 135 millones de años en esta región.

En el norte neuquino, en el pueblo de Buta Ranquil , se encuentra un tesoro paleontológico que está revolucionando la zona. El “Dakosaurus Andiniensis”, un reptil marino extinto descubierto en 1996 en Pampa Tril, es el protagonista de una innovadora obra escultórica que busca posicionar a esta región en el mapa geológico mundial.

El escultor Luis Saavedra, junto a su esposa Marisa Ortega y mano de obra local, está trabajando en una réplica a escala real del animal prehistórico , que tendrá una longitud de 23 metros. La obra, que se ubica en una loma sobre la ruta 40 y a la entrada principal de la localidad, es considerada la escultura de un cocodrilo marino más grande del mundo.

La réplica no solo es una obra de arte impresionante, sino que también busca destacar la importancia paleontológica de la región. La zona es conocida por sus hallazgos fósiles, y esta escultura busca atraer a turistas y científicos interesados en la geología y la paleontología.

La finalización de la obra, prevista para antes de fin de año, promete generar un impacto turístico significativo en la región. La escultura del “dakosaurio” se convertirá en un atractivo imperdible para visitantes de todo el mundo, lo que sin duda beneficiará a la economía local y posicionará a Buta Ranquil como un destino turístico de renombre.

Cocodrilo Marino Buta Ranquil

El legendario depredador marino

En las profundidades de la Patagonia argentina, en la zona de Pampa Tril, se descubrió este reptil marino que ha capturado la atención mundial. El “Dakosaurus Andiniensis”, un gran cocodrilo marino con aspecto de dinosaurio, es un hallazgo que ha revolucionado la comprensión de la vida marina en el Jurásico Superior.

Era un depredador marino formidable que habitaba un mar poco profundo en lo que hoy es la Patagonia hace unos 135 millones de años. Con dientes robustos y una cabeza que recordaba a la de un dinosaurio, este reptil marino se ganó el apodo de "Godzilla" debido a su apariencia intimidante.

Su descubrimiento fue un hallazgo crucial en la paleontología, ya que mostró la existencia de grandes depredadores marinos con características únicas en el hemisferio sur en eras jurásicas. Este hallazgo ha permitido a los científicos comprender mejor la diversidad de la vida marina en aquella época y ha generado un gran interés en la comunidad científica y el público en general.

La escultura más grande del mundo

La réplica del cocodrilo marino que vivió hace más de 135 millones de años, tendrá una longitud de más de 20 metros y será la más grande del mundo en su tipo.

La obra es un proyecto que combina arte y ciencia, ya que busca recrear la apariencia de este reptil marino prehistórico con la mayor precisión posible. El escultor Saavedra explicó que se están utilizando referencias de criaturas actuales para lograr una representación lo más realista posible.

La escultura se ubica en un predio junto a la oficina de turismo de Buta Ranquil, en la ruta 40, lo que la convierte en un atractivo turístico imperdible para quienes transiten por la zona. Saavedra destacó que la obra tendrá un impacto visual importante y que la idea es que sea una postal obligada para los turistas.

La obra también tiene un componente comunitario, ya que se está trabajando con un equipo de personas de la localidad para que aprendan la técnica y se familiaricen con el proceso de creación. "Estamos trabajando en una escultura que va a ser la más grande del mundo en cocodrilo marino. Va a medir 23 metros de largo y va a ser un atractivo turístico importante para la localidad. Queremos que la comunidad se sienta orgullosa de su patrimonio y que la escultura sea un símbolo de la identidad local", subrayó el estatuario.

Luis Saavedra es un artista plástico y escultor con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado en diferentes proyectos y ha expuesto sus obras en diversas partes del mundo. Su pasión por la escultura lo llevó a crear una familia de artistas, ya que sus tres hijos (Florencia, Marcos y Serena) también se dedican a la escultura y el arte.

Una de sus obras más destacadas es el monumento a los soldados caídos en Paso Aguerre, un proyecto que le permitió homenajear a los héroes de la guerra de Malvinas.

"Estamos trabajando con la geología y la prehistoria del fondo del mar, y queremos presentarla como una ola geológica que abarca todo el contexto del volcán Tromen". Pedro Cuyul, intendente de Buta Ranquil.

La importancia de la obra

El intendente de Buta Ranquil, Pedro Cuyul, destacó la importancia de la obra del cocodrilo marino más grande del mundo para la paleontología del norte neuquino. Según el jefe comunal, la zona es rica en fósiles marinos y la obra es una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza geológica y paleontológica de la región.

Explicó además que la obra es parte de un proyecto más grande que busca presentar todo el proceso geológico de ese vasto territorio del Alto Neuquén. "Estamos trabajando con la geología y la prehistoria del fondo del mar, y queremos presentarla como una ola geológica que abarca todo el contexto del volcán Tromen”, subrayó. Además, en su contacto con LM Neuquén, dejó una expresión de deseo: “Queremos que la gente disfrute del paisaje de Buta Ranquil y conozca la riqueza geológica y paleontológica de la región".