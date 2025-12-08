La ocupación en Neuquén superó el 65% durante este finde largo: los destinos más elegidos

La provincia de Neuquén tuvo este fin de semana largo un promedio de ocupación superior al 65 por ciento, según el relevamiento preliminar que hizo el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales . El registro contempla únicamente la oferta hotelera habilitada e informada por municipios hasta el momento, y confirma, según el análisis que se hizo desde el Gobierno, "un notable dinamismo turístico en todo el territorio".

La ministra del área, Leticia Esteves, destacó el balance general y subrayó el comportamiento de los distintos destinos. “Estuvimos en la provincia en general en un 65 por ciento. El sur anduvo muy bien, sobre todo Villa La Angostura, con la actividad del Cruce, que estuvo superando el 70 por ciento. Aluminé superó el 90, con la Fiesta de la Cerveza que se está realizando; Las Termas en un 100 por ciento. Caviahue, con la actividad del Caviahue Cocina, hizo que estemos en un 70 por ciento. Pero en líneas generales, un 65 por ciento en toda la provincia, cosa que para ser un fin de no tan largo y muy cercano también a las fiestas es más que positivo”, indicó.

“Los niveles de ocupación del fin de semana muestran la fuerza del turismo neuquino y el impacto que tienen los eventos culturales, deportivos y gastronómicos en cada región. Este movimiento sostiene a las economías locales, fortalece la actividad turística y refleja un modelo neuquino que planifica con territorio, diversifica su oferta y potencia el desarrollo regional”, agregó.

turismo La Fiesta de la Cerveza en Aluminé reunió a muchos visitantes.

Ocupación por destino

En San Martín de los Andes, la ocupación alcanzó el 65 por ciento, impulsada por la Zona 5 MTB Race, competencia que reunió a corredores en circuitos del Parque Nacional Lanín, Laguna Rosales y cerro Colorado. En Villa La Angostura, el flujo turístico también fue intenso, con un 70 por ciento de ocupación y la presencia de miles de atletas convocados por El Cruce, la tradicional carrera de trail running.

La Ciudad de Neuquén registró un 50 por ciento de ocupación, cifra similar a la de Junín de los Andes, donde actividades de perfil local, como la feria navideña y el encendido del arbolito, generaron un fin de semana positivo para el sector.

Uno de los puntos más altos se dio en Aluminé, que alcanzó un 90 por ciento durante el desarrollo del 12° Festival Provincial de la Cerveza Artesanal y la 7° Fiesta Provincial Intercultural Pulmarí, eventos que atrajeron a productores, emprendedores, visitantes y propuestas gastronómicas y culturales de toda la región.

turismo 1

En Caviahue, la ocupación trepó al 70 por ciento , motorizada por el Primer Encuentro Caviahue Cocina – Todo al Fuego, que mantuvo una amplia participación de turistas y extendió su actividad hasta las 22 horas por la gran convocatoria. Copahue, favorecido por la temporada termal, alcanzó el 100 por ciento. En Pehuenia–Moquehue, el 1° Duatlón Tierras Milenarias colaboró para alcanzar un 56 por ciento de ocupación.

A su vez, la actividad turística en el Alto Neuquén (norte neuquino) se mantuvo estable entre viernes y domingo. En Los Miches y Manzano Amargo, la ocupación promedió el 50 por ciento; en Huinganco llegó al 90; en Las Ovejas al 55; y en Varvarco al 83 por ciento. En El Huecú, la 26° Fiesta Provincial y 28° Fiesta Regional del Criancero aportó un fuerte componente cultural y productivo a la región.