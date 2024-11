Ñoqui internacional: cobraba su sueldo como estatal neuquina, pero vivía en otro país

Se trata de una empleada del ex Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. El gobernador Figueroa decidió echarla. ¿De quién se trata?

La gestión de Rolando Figueroa sigue firme con la purga de los denominados ñoquis en el Estado provincial. Esta semana, el gobernador neuquino firmó el decreto de despido de una empleada del ex Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que cobraba su sueldo cuando en realidad no sólo no cumplía funciones sino que increíblemente residía en Chile.