Auditoría de Rolando Figueroa: los detalles sobre los "ñoquis" en el Ministerio de Turismo de Neuquén

El ministro Capiet dio a conocer la cantidad de gente asignada a esta cartera que no cumple funciones y que se buscará desvincular. Además, se hará un relevamiento por el excesivo número de empleados en Termas.

La auditoría que el gobernador Rolando Figueroa ordenó para determinar la situación de la planta de trabajadores estatales de la provincia de Neuquén arrojó diferentes irregularidades en todas las área s, con gente que había sido designada en tareas que no cumplía, cargos dobles y alrededor de mil empleados públicos que cobraban planes sociales.

La mayoría de estos casos, donde ya intervino la Fiscalía de Estado de la provincia, corresponde al ex Ministerio de Desarrollo Social. Pero las irregularidades abarcan a toda la estructura del Ejecutivo.

Consultado por LMN, Capiet indicó que de los 184 empleados que figuran dentro del ministerio hay al menos diez personas que no registran tarea alguna.

“Sobre una de ellas nosotros detectamos una doble función, con un cargo en Turismo y otro en la municipalidad de Neuquén, es decir, con doble sueldo. Y con el mismo horario designado para uno y otro lado. Cobraba en el ministerio y es planta de la municipalidad”, explicó Capiet.

“También existen otros dos casos que, para no utilizar eufemismos, podemos decir que son ñoquis, ya que se presentaron el 11 de diciembre pero corroboramos que no cumplen ninguna función en el ministerio y, donde, además, el propio director de Recursos Humanos dijo que no los conocía”, señaló.

“Y tenemos otras siete personas que han sido notificadas porque nunca vinieron a trabajar y que ni siquiera se presentaron el día que asumimos”, precisó el funcionario.

Por otra parte, informó que hay una cantidad aún indeterminada de empleados designados en el ministerio que estaban cumpliendo funciones en otras dependencias y organismo del Ejecutivo, como también en la Legislatura, y que el 11 de diciembre se presentaron ante las nuevas autoridades. “Ese lunes a nosotros no nos alcanzaban las sillas, las computadoras ni los escritorios para la cantidad de gente que teníamos, cuando en la semana anterior, que habíamos estado trabajando en la transición, sobraban lugares”, advirtió Capiet.

Auditoría en Termas

El otro tema que se revisará, dado que está bajo el ala del Ministerio de Turismo, es la planta de trabajadores del Ente Provincial de Termas. “Se detectaron 800 empleados y vamos a hacer una revisión intensiva de esa situación porque nos parece que este ente está sobredimensionado”, dijo el ministro.

Termas cuenta con una oficina de atención en Loncopué, otra en Neuquén capital, además del centro termal en Copahue. La mayor cantidad de los empleados reviste en la zona centro de la provincia.

“Hoy estamos en temporada alta y resulta complicado meternos para hacer los ajustes, que sí haremos después”, indicó Capiet.