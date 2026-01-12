Qué dijo la Municipalidad de Junín de los Andes sobre la aplicación del protocolo antipiquetes

El pronunciamiento municipal se conoció luego de varias horas de tensión en ese sector que conecta a la localidad con San Martín de los Andes

La Municipalidad de Junín de los Andes, por medio de un comunicado, aclaró que no ordenó el desalojo de la Ruta 40.

La Municipalidad de Junín de los Andes difundió un comunicado oficial para aclarar su postura frente al operativo de seguridad desplegado sobre la Ruta 40 , a la altura del puente Curruhué, donde fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes en el marco de un reclamo encabezado por trabajadores municipales. Desde el Ejecutivo local remarcaron que no tuvieron ningún tipo de participación, injerencia ni intervención en el procedimiento llevado adelante durante la jornada.

El pronunciamiento municipal se conoció luego de varias horas de tensión en ese sector estratégico de la traza nacional, que conecta a Junín de los Andes con San Martín de los Andes. Allí, un grupo de manifestantes mantenía interrumpida la circulación desde horas tempranas, lo que derivó en extensas filas de vehículos varados y un importante operativo de seguridad encabezado por fuerzas nacionales.

En el comunicado, el Gobierno municipal fue enfático al señalar que el accionar fue ejecutado exclusivamente por fuerzas de seguridad federales , en el marco de sus competencias sobre rutas nacionales. “El Municipio no decide, no ordena ni dirige este tipo de operativos, ni el modo en que se ejecutan”, expresaron, con el objetivo de despegar a la gestión local de cualquier responsabilidad directa sobre lo ocurrido en el puente Curruhué.

Desde el Ejecutivo local explicaron que las decisiones vinculadas a la circulación y al control del orden público en rutas nacionales corresponden al ámbito federal, y que el municipio no cuenta con atribuciones para intervenir en ese tipo de procedimientos, aun cuando el conflicto tenga origen en un reclamo de trabajadores municipales.

Gendarmeria protocolo antipiquetes Ruta 40 Junin de los Andes (3)

El operativo comenzó alrededor de las 14:30, cuando efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval avanzaron con la aplicación del protocolo antipiquetes para liberar la traza. Según se informó, la medida respondió a una protesta que implicaba la interrupción total del tránsito, generando serias complicaciones en ambos sentidos de la Ruta 40.

Durante varias horas, no circularon vehículos por la zona y se registraron kilómetros de autos detenidos, en un contexto de creciente tensión. Los manifestantes denunciaron represión, corridas y episodios de violencia, mientras que desde las fuerzas de seguridad se indicó que el accionar se dio en cumplimiento de las directivas vigentes para garantizar la libre circulación.

Reclamo de municipales precarizados y conciliación obligatoria

El corte fue protagonizado por trabajadores municipales contratados bajo la figura de “entrenamiento laboral”, quienes reclaman mejoras salariales, reconocimiento de funciones y una salida laboral formal. Según relataron, muchos de ellos llevan más de diez años desempeñando tareas esenciales dentro del municipio, sin estabilidad, antigüedad ni derechos laborales plenos.

Tensión en Ruta 40 Gendarmería aplicó el protocolo antipiquetes y liberó el tránsito

Entre las funciones que cumplen se encuentran tareas en la planta de reciclaje, limpieza de calles, trabajos administrativos y otros servicios considerados clave para el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Los trabajadores aseguran que perciben ingresos muy por debajo de la canasta básica y reclaman alcanzar un salario cercano a los 500 mil pesos, además de avanzar en un proceso de regularización laboral.

En paralelo a los hechos ocurridos en la Ruta 40, el conflicto tuvo un giro con la notificación de una conciliación obligatoria por parte del área de Trabajo, que convocó a una reunión entre las partes para intentar destrabar la situación. La audiencia fue fijada para este jueves, aunque al momento del comunicado municipal aún no se había confirmado el horario.

Este punto también fue tenido en cuenta por el Ejecutivo local, que en su pronunciamiento reafirmó su compromiso con el diálogo y el respeto institucional como vías para la resolución de los conflictos. “El Gobierno Municipal lamenta los hechos de violencia ocurridos y reafirma su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas”, indicaron.

Gendarmeria protocolo antipiquetes Ruta 40 Junin de los Andes (1)

La postura institucional del Municipio

Desde la Municipalidad de Junín de los Andes insistieron en que su rol es actuar dentro del marco legal y acompañar los procesos institucionales correspondientes, sin interferir en decisiones que competen a otros niveles del Estado. En ese sentido, remarcaron que continuarán trabajando con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, priorizando el bienestar general de la comunidad.

“El Municipio seguirá actuando con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, priorizando siempre el bienestar de toda la comunidad de Junín de los Andes”, concluye el comunicado oficial, que buscó llevar claridad en medio de un escenario de alta conflictividad social.

Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y bajo seguimiento, con expectativa puesta en la audiencia de conciliación obligatoria y en posibles definiciones que permitan descomprimir la situación, evitar nuevas medidas de fuerza.