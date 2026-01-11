Una cita nocturna con la historia de los Pincheira y el encanto de Los Bolillos

“Las Cautivas del Alto Neuquén”, es la propuesta que se realizará el 17 de enero. Es en el marco de El Camino de las Estrellas, con una distancia de 4 kilómetros.

A fin de ofrecer una experiencia turística y teatral única, que combina caminata nocturna, historia y cultura del norte neuquino , se llevará adelante la segunda edición de Camino a las Estrellas “Las Cautivas del Alto Neuquén” .

La actividad tendrá lugar el próximo 17 de enero en Los Bolillos y está a cargo de la Comisión de Fomento de Varvarco junto a la empresa de turismo Rumbo Norte.

Es una actividad familiar con una distancia total de recorrido de 4 kilómetros y un cupo máximo de 100 personas.

Al respecto, Damián Hernández de Rumbo Norte expresó que le pusieron ese título a la actividad “para reflejar con una representación teatral de lo que sucedió en ese lugar hace unos 200 años”. La historia se centra en los años comprendidos entre 1818 y 1832, cuando los hermanos Pincheira estuvieron en la zona.

“A medida que vamos caminando, van apareciendo distintas escenas como los Pincheira a caballo, el rapto de una mujer cautiva y un campamento”, explicó Hernández y agregó que “se realizará otra edición similar el 21 de febrero próximo”.

El itinerario incluirá visitas a la Casa de Piedra (cuevas) y al Portal del Amor, lugar en el que se desarrolló una historia de amor y en la que también habrá una representación teatral.

Asimismo, se hará una parada en el Cementerio de la Peste, un terreno en Los Bolillos en el que hay gente enterrada. En esa zona en 1930, una epidemia originó muchas muertes.

Además, entre las puestas en escena se podrán ver las de un campamento de época con gente trabajando el cuero y elaborando trigo.

Chivito

Al finalizar la actividad, entre los participantes se compartirá un exquisito chivito neuquino en el punto de encuentro de la Planta de Campamento (escuela) de La Matancilla, a dos kilómetros de Los Bolillos.

Para más información, consultas e inscripciones, contactarse con Rumbo Norte -empresa habilitada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales-, al teléfono móvil 2942 532800.

Nacidos en Chile, los hermanos Pincheira fueron líderes de una banda realista -en ese país y en la Argentina- que resistió la independencia española mediante guerrillas, malones y pillaje, ganando fama como bandoleros leales a la Corona. Su historia real se mezcla con leyendas sobre saqueos, robos de ganado y secuestro de mujeres.

El lugar

Quince kilómetros al norte de Varvarco están Los Bolillos, Patrimonio Natural Turístico. Se accede al sitio a través de la Ruta Provincial 43 unos 10 kilómetros hasta un desvío de 5 kilómetros más, hacia la izquierda, por un camino de ripio.

Allí comienzan las formaciones: rocas de origen volcánico, ignimbritas moldeadas por eones de viento, lluvia y heladas. Con alturas que llegan a los 15 metros, estas estructuras recuerdan agujas, conos y hasta figuras que el ojo humano quiere descifrar. Es un paisaje de tonos tierra que, según la luz, pasa del ocre al rojo y se destaca en medio de la vasta estepa patagónica.

El valor de Los Bolillos va más lejos. En sus rocas se conservan vestigios arqueológicos, como pinturas rupestres, y rastros del pasado humano — el sitio llamado “Casa de Piedra” y el antiguo campamento de los Hermanos Pincheira, figuras de la historia regional-.

A solo 25 km por la ruta provincial 43 se llega a las Aguas Termales del Volcán Domuyo, dentro del Sistema Protegido del área. Es la pausa perfecta para relajarse después de una caminata.

Los Bolillos es un destino para amantes de la naturaleza pura, la historia ancestral y aventuras contemplativas en un entorno de paisaje agreste.