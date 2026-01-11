Una fuerte discusión terminó con tres personas demoradas y el secuestro de un arma

El episodio tuvo lugar el viernes pasado en Cutral Co. Los sospechosos intentaron retirarse rápidamente del sitio para eludir el control policial.

Dos personas mantenían presuntamente una fuerte discusión en la calle que alertó a un vecino, quien terminó llamando a la Policía por este episodio que tuvo lugar en la ciudad de Cutral Co . Cuando efectivos policiales llegaron al lugar, ambos ofrecieron resistencia.

El hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 9 horas y, fue personal policial de Prevención del Comando Radioeléctrico, dependiente de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co quien llevó a cabo el procedimiento. Como resultado, se logró la demora de dos personas y el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera (denominada habitualmente como " tumbera ").

La alerta telefónica llegó antes de que la discusión pase a mayores. El enfrentamiento tuvo lugar en inmediaciones de las calles Santa Teresita y Pernisek. Los efectivos identificaron a los sospechosos, un hombre y una mujer , quienes mostraron una actitud evasiva e intentaron retirarse rápidamente del sitio para eludir el control policial.

cutral co arma

Tres demorados y secuestro de un arma

Resulta que los efectivos observaron a un hombre entregando un objeto a una mujer, quien lo ocultó rápidamente dentro de una bolsa de consorcio.

Ante esta situación, el personal policial procedió a interceptar a ambas personas y solicitó la exhibición del contenido de la bolsa. Pese a la resistencia inicial y diversas excusas, tras el palpado preventivo y la inspección correspondiente se constató que se trataba de un arma de fuego tipo revólver.

cutral co arma (1)

Como resultado del procedimiento, se demoró a las dos personas involucradas y se procedió al secuestro del arma. En ese momento, una tercera persona intentó retirar una motocicleta que se encontraba junto a los primeros implicados, entorpeciendo el accionar policial, por lo que también fue demorada.

En el operativo intervino personal policial del Comando Radioeléctrico Cutral Có, Comisaría 15 y Tránsito de Plaza Huincul, dependientes de la Dirección de la Comarca.

Una narco de Buenos Aires era buscada por la Justicia y andaba por Cutral Co

Una mujer señalada como narco y oriunda de provincia de Buenos Aires fue demorada esta semana en Cutral Co, tras descubrirse que era buscada por la Justicia de su provincia. La sospechosa caminaba por la localidad petrolera acompañada. La mujer fue detenida el día miércoles de esta semana, en la Avenida Roca, pasadas las 14.

No se trató de una investigación activa de la Policía neuquina sobre el paradero de la mujer, sino que se dio con ella en medio de tareas de rutina, que implicaban patrullajes por las calles de la localidad e identificación preventiva de personas, según informó La Voz del Neuquén.

Así fue que los efectivos observaron a la mujer mientras caminaba por el sector comercial acompañada por dos hombres en la intersección de Avenida Roca y Sarmiento, y se dispusieron a identificarlos. Al proceder a la identificación de las tres personas e ingresar sus datos en la base de datos, el sistema informático policial arrojó una alerta roja sobre la mujer.

Además, el operador de turno precisó que figuraba sobre la mujer un pedido de paradero vigente emitido por el Juzgado de Garantías Nro. 3 de Morón, provincia de Buenos Aires. Este pedido de paradero está vinculado a una causa caratulada como infracción a la Ley 23.737, específicamente por comercialización de estupefacientes.