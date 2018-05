“Ya solucionamos nuestras vidas. Tengo todo resuelto: vamos a convivir como un matrimonio sin sexo, con hijos, familia ensamblada y cada uno tiene su pareja afuera”, contó la modelo en comunicación telefónica con Cortá por Lozano, donde forma parte del panel. “Como ya no sabemos cómo van a ser nuestras vidas amorosas, vamos a ser marido y mujer, y quedamos divinos, como una familia ensamblada con los chicos”, agregó.

Aprovechando su fugaz viaje a Miami para conocer al hijo del coreógrafo, nacido a través de un alquiler de vientre en Estados Unidos, la modelo contó: “Es un amor ese bebé, no puede más de lindo. Flavio está fascinado, es el mejor papá, está cien por cien para Dionisio”.

Hace un tiempo circuló el rumor de que entre Nicole y Flavio existió un affaire.

Y, sobre la convivencia, detalló: “Dormiremos en cuartos separados. Igual, él me dijo: ‘Si alguna noche me da ganitas, te tocó la puerta’”. Inmediatamente, la ex de Cubero aclaró: “Nunca fuimos pareja, siempre se dijo que hubo un amor platónico. Él siempre dijo: ‘Nosotros vamos a terminar solos y nos vamos a casar’”.

Creer o reventar: La panelista dijo que empezarán a convivir cuando el coreógrafo vuelva a Buenos Aires.