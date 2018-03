Ojos que no ven: por primera vez una mujer le declaró su amor a otra

"Con ella quiero formar una familia. La quiero como amiga y como mujer", aseguró la joven, quien contó además que tiene un hijo de cuatro años. Luego de jugar al misterio durante un largo tiempo, Aldana le declaró su amor a Mariana entre lágrimas y cara a cara.

"¡Sorpresa! No sé qué decirte. Vos y yo nos conocemos mucho, por eso me costó todo esto. Me gusta hacer las cosas a lo grande. Te quiero, son muchos años y momentos juntas", comenzó la joven.

Además, agregó: "Siempre tuviste un papel importante y me gustaría que lo sigas teniendo de otra manera, desde otro lado. Me parecés la persona más bonita del mundo y estás hermosa. Te lo digo todos los días. Amor nunca te va a faltar. Te amo, Mariana. Me gustás y quiero estar con vos".

Finalmente, Mariana le dio un beso en la mejilla, rompiendo la ilusión de Aldana, quien sólo atinó a decir: “No pasa nada”. Inmediatamente, su amiga intentó contenerla y le dijo: "Vamos a poder seguir siendo amigas. No sé si podríamos estar juntas conociéndonos tanto. Ya somos celosas como amigas", concluyó.

Embed

LEÉ MÁS

Ojos que no ven sumó una nueva pareja fraudulenta