Otra red para el tiroteo: el "Tinder de Facebook" llegó a la Argentina

"Va a servir para construir relaciones reales a largo plazo, no solo aventuras", había asegurado Zuckerberg al anunciar la iniciativa el año pasado, en el F8, evento anual de desarolladores de la compañía.

En sinfonía, Charmaine Hung, gerente de Producto de Facebook Dating, destacó que a diferencia de otras apps como Tinder o Happn, la nueva función busca "lograr conversaciones con sentido, relaciones con sentido". "Dejamos afuera a los juegos, queremos que los usuarios usen la herramienta de forma consciente", indicó.

"Las personas en Facebook se relacionan de diferentes formas, por ejemplo, con intenciones románticas. Más de 200 millones de usuarios se han definido como ´solteros´ en la red social. Sabemos que no todos pueden estar interesados en esta herramienta pero pensamos que es una gran oportunidad para ayudarlos", agregó.

"En Facebook, las personas tienen amigos, amigos de amigos. En Dating, nos estamos enfocando en quienes no son amigos. Me suelen preguntar si en Dating encontrarán a su tía o hermano. Y no, tendremos cuidado para que eso no suceda", aseveró Hung, antes de precisar que si bien los usuarios subirán fotos para completar sus perfiles, los chats solo contendrán texto, dejando afuera a links, fotos y videos (al menos, en esta etapa inicial).

FACEBOOK.jpg

Explicó también que "el usuario podrá ver perfiles de personas, con fotos, pero la decisión no se basará en una foto". Además, estamos muy enfocados en la seguridad. Eso sí, la herramienta brindará tu nombre y edad reales, esto es algo que no se podrá cambiar", agregó.

Facebook Dating también está disponible en Colombia, Canadá y Tailandia y comenzará a aparecer gradualmente para usuarios de iOS y Android en Argentina y México. La función está destinada solo para personas mayores de 18 años.

¿Cómo funciona?

Para usar el Facebook Dating, es necesario crear un perfil aparte. La actividad de citas no se compartirá en el perfil de Facebook, en el News Feed, ni con otras personas.

Para crear un perfil, hay que tener actualizada la app con la versión más reciente de la aplicación de Facebook. Luego, el usuario debe ir a su menú "Más" y buscar el símbolo con forma de corazón de Dating, dentro de "Explorar".

Allí se podrá crear un perfil de Dating, con fotos y una descripción de las preferencias, por ejemplo.

FACEBOOK.jpg

El sistema sugiere personas basadas en las preferencias e intereses de cada usuario. Para iniciar una conversación, hay que hacer clic en "Interesado" y se podrá enviar un único mensaje para comenzar una conversación.

Si la persona responde, es posible continuar la charla a través de mensajes de texto. No es un chat de Messenger, es un servicio de mensajería dentro de la herramienta.

Si el usuario no está interesado en ver determinada persona como sugerida, puede hacer clic en "Pasar" y el perfil de la persona ya no aparecerá.

Es posible seleccionar la opción que permite ver a otras personas que usan Dating (y que también han habilitado esta opción), de acuerdo a las preferencias dentro de Eventos y Grupos.

Cuando el usuario decida ver a estas personas, también será visible para ellas. No es obligatorio que la ubicación del usuario esté activada para usar la herramienta.

Próximamente

Próximamente, las personas podrán elegir, por ejemplo, compartir sus planes y ubicación en vivo con amigos o familia en Facebook para cada cita, a través de Dating, vía Messenger.

Otra de las funciones en las que están trabajando es en la creación del perfil automático. Básicamente permite seleccionar automáticamente fotos e información pública de los perfiles de Facebook como una sugerencia.

Sumará hasta cuatro fotos sugeridas, incluida una foto de perfil de Facebook y fotos destacadas (si están disponibles). También tomará datos de la biografía, ciudad de origen, educación y profesión. Toda esta información se podrá editar o eliminar.