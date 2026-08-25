Aeroparque estará cerrado este martes y miércoles: cambios de horarios, traslados y vuelos cancelados

Aeroparque permanecerá cerrado durante 55 horas para realizar obras de mantenimiento y mejoras en la pista principal de la terminal aérea porteña.

Se trata de uno de los mayores movimientos de programación previstos para este año.

El Aeroparque Jorge Newbery suspenderá por completo sus operaciones durante más de dos días por trabajos sobre la pista principal. Mientras dure el cierre no habrá despegues ni aterrizajes en la terminal porteña. Esta medida obligó a modificar unos 900 vuelos nacionales e internacionales.

Se trata de uno de los mayores movimientos de programación previstos para este año y tendrá un fuerte impacto tanto en Aeroparque como en Ezeiza.

Las aerolíneas comenzaron a comunicar cambios de horarios, cancelaciones y traslados. Cada pasajero deberá revisar su reserva antes de salir de su casa, ya que algunos servicios conservarán el número de vuelo, pero partirán desde otro aeropuerto.

Cuándo comienza y termina el cierre de Aeroparque

La pista quedará inhabilitada desde las 9 de la mañana del martes 25 de agosto hasta las 16 horas del jueves 27. En total, Aeroparque permanecerá cerrado durante 55 horas consecutivas.

Los últimos vuelos del martes podrán operar antes de las 9, y la actividad se retomará durante la tarde del jueves, aunque la normalización completa de la programación podría demorar algunas horas.

El Aeroparque Jorge Newbery suspenderá sus operaciones desde el martes 25 hasta el jueves 27 de agosto. (Foto: Prensa Aeroparque)

Durante las nueve horas en las que la terminal funcionará el martes y las ocho posteriores a la reapertura del jueves se concentrarán cerca de 180 operaciones, lo cual obligará a reorganizar posiciones, horarios de embarque y disponibilidad de aeronaves.

El cierre alcanza a los vuelos de cabotaje y a los servicios regionales que habitualmente conectan Buenos Aires con ciudades de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y otros destinos sudamericanos.

Qué deben hacer los pasajeros afectados

De los 900 vuelos alcanzados por la medida, unos 360 fueron reprogramados. Los otros 540 serán trasladados temporalmente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según el esquema difundido para afrontar el cierre. El cambio no será igual para todos.

Algunas personas mantendrán la fecha y el horario, pero deberán presentarse en Ezeiza. Otras recibirán un nuevo horario, una modificación de día o la cancelación del servicio.

La responsabilidad de informar cada cambio corresponde a las compañías aéreas. Por ese motivo, los pasajeros no deben guiarse solamente por el aeropuerto que figura en el pasaje original. Antes de viajar conviene ingresar en la página o aplicación de la aerolínea, revisar el estado del vuelo y consultar el correo electrónico utilizado durante la compra. También es importante comprobar que el teléfono registrado en la reserva sea correcto para recibir mensajes de último momento.

Quienes hayan comprado el pasaje mediante una agencia deberán verificar si la comunicación llegará directamente desde la empresa intermediaria. Ante una modificación, las alternativas de cambio, devolución o reprogramación dependerán de la política aplicada por cada compañía.

Por su parte, Aerolíneas Argentinashabilitó cambios sin penalidad ni diferencia tarifaria para determinados pasajeros afectados por el cierre. Las condiciones varían según la fecha original, el destino y la disponibilidad, por lo que la gestión debe realizarse a través de sus canales oficiales.

El traslado hacia Ezeiza también demandará más tiempo. Los viajeros deberán contemplar la distancia desde la ciudad, posibles demoras en los accesos y una mayor concurrencia dentro de la terminal.

Ezeiza tendrá casi el doble de operaciones

La mayor parte del movimiento desplazado recaerá sobre el Aeropuerto de Ezeiza. Durante las 55 horas se esperan alrededor de 940 despegues y aterrizajes, frente a los 530 que suele registrar en un período similar.

El aumento cercano al 80%, incluirá vuelos de cabotaje y regionales que normalmente utilizan Aeroparque. La reorganización también afectará mostradores, cintas de equipaje, posiciones de estacionamiento y servicios de asistencia en tierra.

El cierre permitirá realizar un mantenimiento preventivo sobre toda la pista. Las tareas forman parte de un plan de obras para ampliar la capacidad del aeropuerto, incorporar tecnología y adaptar la terminal al volumen actual de pasajeros. Aeroparque fue el aeropuerto con mayor movimiento del país durante 2025, cuando recibió cerca de 17,8 millones de pasajeros. En las jornadas más intensas llega a concentrar unos 440 vuelos.

La pista volverá a estar disponible a las 16 del jueves 27. Hasta entonces, los pasajeros con viajes programados deberán confirmar el aeropuerto de salida y el horario directamente con su aerolínea antes de iniciar el traslado.