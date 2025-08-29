El organismo de Anses informó las modificaciones en el programa y los valores que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en el noveno mes del año. También informó el calendario de pagos.

Los 2 cambios en la AUH que afectarán a los titulares a partir de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó cuáles serán los montos que cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre 2025 , luego de aplicar el aumento del 1,9% correspondiente de acuerdo con el dato de la inflación de julio que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La variación en relación con el cobro de agosto tiene que ver con las disposiciones del DNU 274/24, que estableció que las actualizaciones ya no serán trimestrales, sino mensuales y atadas a la inflación, según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El valor actualizado de la AUH se suma de esta forma al calendario de pagos que ya fue confirmado por el organismo previsional. En paralelo, se mantiene también el beneficio de la Tarjeta Alimentar , que se acredita junto con la asignación de forma automática.

Cuál será el monto de la la AUH con el aumento de septiembre

A partir del incremento del 1,9%, el monto total de la AUH pasará de los $ 112.942quese abonaron en agosto a $ 115.087. No obstante, un dato a tener en cuenta es embargo, ANSES retiene el 20% de la asignación, por lo que el monto neto a cobrar será de $ 92.070.

En el caso de la Asignación por discapacidad, el valor sube de $ 367.757 a $ 374.744 en el noveno mes del año y se ubica de esa forma como una de las prestaciones más altas dentro del sistema.

Tarjeta Alimentar: a quiénes les corresponde y de cuánto es el monto en septiembre

La Tarjeta Alimentar es un programa gestionado por el Ministerio de Capital Humano que se acredita de manera automática para aquellas personas que reciben la Asignación Universal y cumplen con los requisitos. Los grupos a los que les corresponde este beneficio son los siguientes:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

con hijos de hasta 14 años inclusive. Embarazadas que cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

(AUE) a partir del tercer mes de gestación. Titulares de PNC para madres de siete hijos o más.

En este caso, el programa no tendrá subas en sus montos durante septiembre, y se mantiene en la misma línea que en los meses anteriores:

Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $ 52.250

Familias con dos hijos: $ 81.936

Familias con tres o más hijos: $ 108.062

El dinero se deposita de forma automática, el mismo día que la AUH y no requiere ningún otro trámite adicional.

Tarjeta Alimentar.jpg

Calendario de pagos AUH ANSES septiembre 2025

Las fechas que dispuso la ANSES para el pago de la Asignación Universal por Hijo son las siguientes:

DNI terminados en 0 : miércoles 10 de septiembre

: miércoles 10 de septiembre DNI terminados en 1 : jueves 11 de septiembre

: jueves 11 de septiembre DNI terminados en 2 : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre DNI terminados en 3 : lunes 15 de septiembre

: lunes 15 de septiembre DNI terminados en 4 : martes 16 de septiembre

: martes 16 de septiembre DNI terminados en 5 : miércoles 17 de septiembre

: miércoles 17 de septiembre DNI terminados en 6 : jueves 18 de septiembre

: jueves 18 de septiembre DNI terminados en 7 : viernes 19 de septiembre

: viernes 19 de septiembre DNI terminados en 8 : lunes 22 de septiembre

: lunes 22 de septiembre DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

¿Cuánto se cobra por AUH y SUAF en septiembre?

AUH : $ 115.065,90

: $ 115.065,90 AUH con discapacidad : $ 374.744

: $ 374.744 Sistema Único de Asignación Familiar (SUAF) : $ 57.492 (primer escalón de ingresos)

: $ 57.492 (primer escalón de ingresos) SUAF por hijo con discapacidad: $ 187.195

Jubilados: ¿cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025?

Con la suba del 1,9% y el bono de $70.000 la ANSES informó que los haberes en el noveno mes de septiembre quedarían de la siguiente manera: