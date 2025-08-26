Cuánto se paga en agosto 2025 la Tarjeta Alimentar y quiénes lo cobran

En este informe, te contamos quiénes son los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y cuánto paga la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en agosto de 2025 .

En su portal oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) subraya que la Prestación Alimentar –ex Tarjeta Alimentar- garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. Pero, ¿quiénes son los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y cuánto paga el organismo previsional en agosto de 2025 ?

Cabe recordar que, para acceder a la Prestación Alimentar , la Anses recalca que es importante mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Es posible consultarlos en mi ANSES en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Anses 2025: la Prestación Alimentar les corresponde a las siguientes personas:

Que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

En agosto de 2025, la Prestación Alimentar mantiene los mismos importes que en los meses previos y sus titulares recibirán la acreditación del dinero en el mismo momento en que cobren la prestación principal de la Anses.

Es oportuno resaltar que los montos de la Prestación Alimentar varían según la cantidad de integrantes del grupo familiar:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

El cronograma de pagos para los beneficiarios de la AUH y de la Prestación Alimentar fue dado a conocer por la Anses en su portal oficial:

DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto.

DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: martes 12 de agosto.

DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto.

DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto.

DNI terminados en 5: lunes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: martes 19 de agosto.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de agosto.

DNI terminados en 8: jueves 21 de agosto.

DNI terminados en 9: viernes 22 de agosto.

Cabe recordar que, según lo determinó la Anses, en agosto de 2025, las asignaciones familiares y universales reciben un aumento del 1,62%. De esta forma, la Asignación Universal por Hijo es de $112.942, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad es de $367.757, la Asignación Familiar por Hijo es de $56.475 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad es de $183.885. Asimismo, las jubilaciones y pensiones también tuvieron un incremento del 1,62%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, perciben un total de $384.305,37.

La Anses destaca que desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.