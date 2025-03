Mate vs. Café: ¿cuál es la infusión más buscada en Argentina 2025?

Según los datos compartidos por Google Trends, el café es más buscado en grandes ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (76% de las búsquedas contra 24% del mate), San Juan (65% vs. 35%), Mendoza (63% vs. 37%), y en menor medida en Tierra del Fuego (55% vs. 45%) y Córdoba (55% vs. 45%). En estos destinos es más común ver comercios gastronómicos y cafeterías de especialidad que ofrecen diferentes variantes de este producto.

En cambio, el mate sigue siendo más buscado en destinos como Misiones (69% vs. 31%), Corrientes (64% vs. 36%), Entre Ríos (63% vs. 37%), la mayoría de ellas grandes productoras de yerba mate, Chaco (62% vs. 38%) y La Pampa (59% vs. 41%).

A diferencia de lo que sucede con la yerba mate, el 100% del café es importado. A pesar de que en algunas ciudades como Buenos Aires se puede encontrar una cafetería cada una o dos cuadras, en el resto del país no son tan habituales.

De hecho, Argentina es un país de poco consumo en comparación con otros. Sin embargo, el interés y la búsqueda van en aumento, tal como indican las estadísticas de Google.

El consumo de mate en Argentina

Según datos publicados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en enero fueron procesados 16.654.076 kg de hoja verde, un número menor a los 21.143.127 kg cosechados en enero de 2024. Asimismo, el primer mes de este año el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino alcanzó los 22.038.385 kg.

En cuanto a las ventas en los comercios, el paquete de medio kilo es el de mayor preferencia por parte de los consumidores. En números, estos paquetes representan el 54,09% de las salidas de molinos al mercado interno. Luego, con el 40,89% se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 1,44% los envases de dos kilos, y con el 0,73% los de cuarto kilo.

En cuanto a su exportación, durante el mes de enero de 2025 el volumen de yerba mate exportada alcanzó los 2.498.081 kg. El total fue menor al número de enero de 2024, cuando alcanzó una cifra exportada de 3.953.626 kg.

