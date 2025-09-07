Amplían la cobertura del servicio de gas con inversión pública provincial en infraestructura

El programa que se desarrollará involucra un trabajo multidisciplinario y tiene como objetivo lograr la cobertura total en todas las localidades neuquinas.

Neuquén desarrolla un plan de inversión en obra pública destinado a garantizar el acceso al gas en cada rincón de su territorio. Este programa incluye la construcción de gasoductos , la instalación de plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) , la asistencia energética en zonas que aún no cuentan con redes de distribución y la ampliación de las capacidades existentes en las ciudades más pobladas. El objetivo es lograr cobertura total en todas las localidades neuquinas.

En la capital neuquina y en Zapala , la distribución está a cargo de Camuzzi Gas del Sur S.A. , bajo la regulación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) . Allí, el suministro se realiza mediante gasoductos que transportan el gas natural directamente desde los yacimientos .

No obstante, en localidades como Villa La Angostura y San Martín de los Andes , las inversiones nacionales y de la empresa concesionaria no han acompañado el crecimiento demográfico y económico, lo que ha generado limitaciones para nuevas conexiones domiciliarias y comerciales.

Más gas: provincia asume el retiro de Nación

Ante esta situación, el Gobierno provincial asumió un rol activo para dar respuesta a las comunidades que dependen de sistemas alternativos.

En Añelo, más de mil familias no estaban conectadas al gas al inicio de la gestión actual, y hoy gracias a las obras que se llevan adelante entre la provincia e YPF, ese número se redujo a menos de la mitad y va camino a que ninguna vivienda quede sin acceso al servicio en el corazón de Vaca Muerta. La obra permitirá multiplicar por ocho la capacidad de gas que está llegando a la localidad y va a permitir no solo ir acompañando el crecimiento de estos próximos años, sino que también dotar a la industria.

En Caviahue, por ejemplo, la empresa pública neuquina Hidenesa opera una planta de GLP que permite el abastecimiento mediante transporte en camiones y posterior gasificación para su distribución por redes locales. Este modelo también se aplica en otras localidades como Manzano Amargo, Varvarco, Las Ovejas, Andacollo, Los Miches, Tricao Malal, Barrancas, El Huecú, Taquimilán, Loncopué, El Cholar, Bajada del Agrio, Aluminé, Villa Pehuenia, Las Coloradas y Villa Traful, entre otras.

Apoyo a zonas sin red

En zonas donde aún no hay redes de gas, la provincia implementa medidas de apoyo para garantizar calefacción y cocción de alimentos. En Villa Nahueve, por ejemplo, se aplica una tarifa eléctrica promocional con subsidios invernales a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Además, el Plan Calor distribuye leña en áreas rurales y poblaciones cordilleranas, complementando los programas de infraestructura.

ampliacion gas 1

Un avance significativo se concretó recientemente en Los Guañacos, localidad del Alto Neuquén, que ya cuenta con cañerías conectadas al gasoducto. A partir de esta obra, operada y distribuida por Hidenesa, los habitantes accedieron por primera vez —desde hace dos meses— al gas natural en condiciones similares a las de las grandes ciudades.

El gobierno provincial destacó que las inversiones realizadas buscan revertir la paradoja histórica de que Neuquén, siendo la mayor productora de gas de Sudamérica, aún tuviera sectores sin acceso pleno al recurso. Con obras de infraestructura, asistencia energética y programas complementarios, la provincia avanza hacia un modelo energético más equitativo y sostenible, un modelo neuquino, que busca garantizar que todos sus habitantes cuenten con gas en sus hogares.

Provincia avanza con el saneamiento cloacal para Zapala

El Gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa, y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, recorrieron la obra del sistema de tratamiento de líquidos cloacales de Zapala que presenta un avance superior al 63%. La provincia destinó más de 14 mil millones de pesos para reactivar esta obra, que estaba paralizada desde el comienzo de la gestión.

saneamiento zapala

Durante el encuentro el ministro de Economía, Producción e Industria –a cargo de Infraestructura–, Guillermo Koenig, y el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, expusieron los avances de la obra que consiste en la ejecución de colectores cloacales principales, un pozo de impulsión y un sistema de lagunas anaeróbicas facultativas, con proyección poblacional a 30 años.

El ministro Koenig sostuvo: “Estas acciones son parte del pacto de gobernanza firmado con los Municipios, donde se comprometen acciones estratégicas de todos los estratos del Estado para desarrollar políticas públicas. En este caso hemos reactivado una obra paralizada por el Gobierno Nacional, con fondos de todos los neuquinos”.

Plan agresivo de obras

Por su parte el presidente del EPAS destacó que “esta obra forma parte de un plan de infraestructura sanitaria agresivo que está llevando a cabo el Gobierno de la provincia, focalizado en la gestión del agua. Está basada en el modelo neuquino donde el Estado Provincial, articulando con Municipios, está presente cubriendo necesidades básicas de todos los neuquinos”.

saneamiento zapala 1

La reactivación de esta obra forma parte de un plan de gestión del agua integral diseñado por este modelo neuquino, donde no solo se piensa en la producción para consumo, sino en la disposición final y el cuidado del medio ambiente.

El contrato se renegoció con la empresa CODAM S.A. y permitió el reinicio de los trabajos. Se firmó en junio de este año y tiene un plazo de ejecución de 480 días corridos, por lo que se espera que a finales del 2026 Zapala tenga un sistema de infraestructura sanitario que permita tratar los líquidos cloacales de toda la localidad.